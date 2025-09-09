"Атакували місто": ЗС РФ вдарили по Запоріжжю дронами, що відомо

У ніч на 9 вересня російські окупаційні війська завдали щонайменше два удари безпілотниками по Запоріжжю.

Related video

Внаслідок ворожої атаки у місті здійнялась пожежа, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни атакували місто БПЛА. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок", — написав Федоров.

Він також зазначив, що екстрені служби направлені на ліквідацію наслідків ворожого удару.

Згодом голова Запорізької ОВА уточнив, що російські окупанти завдали щонайменше два удари по Запоріжжю.

"Попередньо, без постраждалих", — підкреслив Федоров.

Зазначимо, що перед цим моніторингові телеграм-канали попереджали про "шахеди", які летіли у напрямку Запоріжжя.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня ЗС РФ вдарили по будівлі Кабміну України "Іскандером".

Фокус також писав про те, що росіяни атакували "шахедами" Трипільську ТЕС на Київщині.