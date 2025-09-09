"Атаковали город": ВС РФ ударили по Запорожью дронами, что известно

В ночь на 9 сентября российские оккупационные войска нанесли по меньшей мере два удара беспилотниками по Запорожью.

В результате вражеской атаки в городе возник пожар, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне атаковали город БПЛА. Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом", — написал Федоров.

Он также отметил, что экстренные службы направлены на ликвидацию последствий вражеского удара.

Впоследствии председатель Запорожской ОГА уточнил, что российские оккупанты нанесли по меньшей мере два удара по Запорожью.

"Предварительно, без пострадавших", — подчеркнул Федоров.

Отметим, что перед этим мониторинговые телеграмм-каналы предупреждали о "шахедах", которые летели в направлении Запорожья.

Напомним, в ночь на 7 сентября ВС РФ ударили по зданию Кабмина Украины "Искандером".

Фокус также писал о том, что россияне атаковали "шахедами" Трипольскую ТЭС на Киевщине.