Россияне атаковали Трипольскую ТЭС на Киевщине "Шахедами": раздались мощные взрывы и возникли перебои со светом

Ночью 8 сентября российская армия атаковала "Шахедами" Киевскую область. Под обстрелом в частности оказался населенный пункт Украинка, где расположена Трипольская тепловая электростанция: там прозвучала серия мощных взрывов.

В сети сообщили о перебоях с электроэнергией на Киевщине в результате российской атаки. Фокус собрал информацию о ночном обстреле.

Поздно вечером 7 сентября воздушная тревога была объявлена в ряде областей из-за угрозы российских "Шахедов". Об угрозе в частности сообщили для Киевской области: там мониторинговые каналы зафиксировали несколько групп ударных БпЛА.

Мониторинговые каналы сообщали об атаке беспилотников в частности на населенные пункты Обухов и Украинка. В Украинке расположена Трипольская ТЭС.

Журналист Андрей Смолий информировал в своем Telegram-канале, что россияне, вероятно, атакуют Трипольскую ТЭС.

Вскоре местные каналы сообщили о перебоях со светом на Киевщине, а также в некоторых районах столицы.

СМИ сообщили о массированной атаке на Трипольскую ТЭЦ: в районе прозвучала серия мощных взрывов.

По данным местных Telegram-каналов, в районе Трипольской ТЭС в целом прозвучало не менее 10 взрывов.

Официальной информации и подтверждения атаки на Трипольскую ТЭС на момент публикации не поступало. В Киевской областной военной администрации сообщали об угрозе БпЛА и работе сил ПВО в регионе.

Стоит отметить, что Трипольская ТЭС считается самой мощной электростанцией в Киевской области. Это один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области. На территории Трипольской ТЭС установлены энергогенерирующие предприятия общей мощностью 3200 МВт, из которых мощность составляет ориентировочно 57%.

Новость дополняется...

Напомним, ночью 7 сентября россияне массированно атаковали Украину "Шахедами" и баллистическими ракетами, в результате чего перебои с электроэнергией были зафиксированы в Кременчуге, Кривом Роге и Одессе.

Также россияне ночью 7 сентября массированно атаковали Киев: в результате обстрела загорелось здание Кабмина и жилые дома, власти сообщили о погибших и пострадавших.