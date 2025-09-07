Взрывы, пожары в домах и перебои со светом: россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами (фото, видео)

Ночью 7 сентября российская армия осуществила массированную и комбинированную атаку на Украину, применяя ударные БпЛА типа "Шахед" и баллистические ракеты. В результате обстрела зафиксированы пожары в жилых домах, местами возникли перебои со светом. Есть пострадавшие.

Под массированными ударами ночью 7 сентября оказались в частности Кременчуг на Полтавщине, Киев, Кривой Рог, Днепр, Одесса и Староконстантинов. Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле Украины.

Атака на Киев

Россияне направили на Киев несколько десятков ударных беспилотников. Мониторинговые каналы предупреждали о движении по меньшей мере 29 дронов в направлении столицы.

В нескольких районах Киева в результате российской атаки повреждены жилые дома и поднялись пожары. Предварительно, последствия фиксируются в частности в Дарницком и Святошинском районах столицы, сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко:

Дарницкий район: в результате атаки поврежден 4-этажный жилой дом;

в результате атаки поврежден 4-этажный жилой дом; Святошинский район: повреждены 9-этажные жилые многоэтажки, зафиксировано попадание обломков БпЛА в 16-этажный дом.

Мэр Киева Виталий Кличко впоследствии уточнил информацию о последствиях атаки. По его данным, в результате обстрела в жилом доме в Дарницком районе частично разрушен третий этаж.

В 9-этажном доме в Святошинском районе, где в результате атаки произошло возгорание, произошло частичное разрушение с 4 по 8 этажи, сообщил Виталий Кличко.

Количество пострадавших в результате обстрела в Киеве по состоянию на 04:45 часов достигло 8, отметил мэр. Информация уточняется.

Атака на Кривой Рог

Ночью россияне осуществили массированную и комбинированную атаку на Кривой Рог, применив более десятка ударных БпЛА и несколько баллистических ракет.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о комбинированном обстреле и взрывах в Кривом Роге, призвав горожан находиться в безопасных локациях и соблюдать информационную гигиену.

По информации местного медиа "Кривой Рог. Свои", в городе возникли перебои с электроснабжением в результате российского обстрела.

После атаки над городом поднялся дым, пишут в Telegram-каналах Кривого Рога. Официальной информации о последствиях на момент публикации не поступало.

Первый Городской. Кривой Рог | дым над городом после российской атаки после российской атаки

Атака на Кременчуг

В течение нескольких часов ночью 7 сентября россияне атаковали Кременчуг "Шахедами". Корреспондент Фокуса сообщал о серии взрывов в городе и перебоях с интернетом.

Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий сообщил в своем Telegram-канале о десятках взрывов. По его информации, в результате обстрела в Кременчуге частично исчезло электроснабжение.

Скриншот | сообщение мэра об атаке на Кременчуг

Атака на Одессу

Часть российских беспилотников, которые двигались из акватории Черного моря, добрались до Одесской области и атаковали в частности областной центр. Жители области и Одессы слышали серию взрывов.

По информации местных пабликов, в Одессе в результате обстрела возникли перебои со светом. Официальных данных о последствиях атаки не поступало на момент публикации.

Одесское медиа "Думская" сообщило, что в городе, предварительно, есть попадание вражеских БпЛА в жилую многоэтажку.

Также россияне запустили десятки дронов на Днепр, Запорожье и Староконстантинов в Хмельницкой области. Взрывы были слышны в ряде других областей на фоне массированной атаки "Шахедов", информация на момент публикации уточняется.

Напомним, мониторинговые каналы вечером 6 сентября предупреждали, что ВС РФ запустили десятки "Шахедов" с разных направлений по территории Украины.

Также вечером 6 сентября ВС РФ атаковали Запорожье ударными БпЛА: в результате обстрела известно о пострадавших, повреждены жилые дома и детский сад.