Россияне атаковали Запорожье беспилотниками: пострадал человек, поврежден детсад и предприятие (фото)

ВС РФ ударили по Запорожью беспилотными летательными аппаратами. Известно о повреждении многоэтажек, пострадала женщина — она получила осколочное ранение. В частности, сейчас в области объявили угрозу из-за баллистических ракет.

Вечером 6 сентября россияне направили на Запорожье по меньшей мере семь ударных дронов. В результате атаки повреждены гражданские объекты, в городе вспыхнули пожары и пострадала женщина, сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Атака на Запорожье

Среди поврежденных зданий — детский сад, жилой дом и предприятие. Кроме того, разрушениям подверглись шесть многоэтажек и четыре частных дома. В многоэтажных домах выбиты окна и повреждены балконы, а в частном секторе разрушены кровли. Также зафиксирован пожар в нежилом здании.

Медики сообщили об одной пострадавшей — женщина получила осколочное ранение головы, ей оказывают необходимую помощь.

Последствия атаки Фото: Иван Федоров

После объявления "отбоя" районные администрации проведут обследование территорий, чтобы зафиксировать все повреждения. Коммунальные службы уже готовятся к аварийным работам, в частности к закрытию окон в жилых домах для защиты жителей.

Федоров призвал горожан оставаться в укрытиях до завершения опасности. Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться в городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80 или на горячую линию Запорожской ОГА 0 800 503 508.

Напомним, в Киевской области 6 сентября вечером также угроза российских ударных беспилотников.

В ночь на 6 сентября российские войска атаковали украинские города 91-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.