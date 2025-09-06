На Киевщине угроза удара российских БПЛА: Воздушные силы предупреждают об опасности
В двух районах Киевской области продолжается воздушная тревога. Воздушные Силы предупреждают об опасности беспилотников для Вышгородского и Броварского районов.
В Киевской области 6 сентября вечером существует угроза российских ударных беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил Украины.
"Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины курсом на Киевщину. Вражеские БпЛА на севере Киевщины — курс западный", — говорится в сообщении.
Угроза БПЛА на Киевщине
В 18:14 объявили воздушную тревогу в Вышгородском районе Киевской области и она длится уже более 20 минут. В 18:36 тревогу также объявили в Броварском районе.
В частности, тревогу объявили и в других областях Украины. Опасность существует для севера и востока Украины.
Война в Украине
Напомним, в ночь на 6 сентября российские войска атаковали украинские города 91-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
По состоянию на 6 сентября россияне имеют некоторые территориальные успехи, продвинувшись на Сумщине, Луганщине и Днепропетровщине.
На Сумском направлении заметно снизилась активность российских войск, в частности в районах Хотинской и Юнаковской громад. Сейчас ситуация стабилизировалась, а обстрелы и диверсионные действия оккупантов происходят значительно реже.
Ночь на 5 сентября оказалась чрезвычайно продуктивной для Сил обороны Украины. На территории России был поражен ряд военных объектов, включая нефтеперерабатывающий завод, пункт управления ВС РФ, склад с БК и БпЛА и позиции двух дивизионов ЗРК.