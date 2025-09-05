Горели НПЗ, склад с БпЛА и ЗРК: стали известны последствия ночных налетов Сил обороны в РФ

По предварительным данным, зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти на Рязанском НПЗ ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год

Ночь на 5 сентября оказалась чрезвычайно продуктивной для Сил обороны Украины. На территории России был поражен ряд военных объектов, включая нефтеперерабатывающий завод, пункт управления ВС РФ, склад с БК и БпЛА и позиции двух дивизионов ЗРК. Об этом рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Отмечается, что над "демилитаризацией" России работали подразделения Сил беспилотных систем, ССО ВСУ, ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. В частности, они вместе спланировали и реализовали операцию по атаке на Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

"По предварительным данным зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год", — говорится в сообщении.

Атака на Рязанский НПЗ в России

Рязанский НПЗ производит 17,1 млн тонн нефти в год и входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, уточнило командование.

Кроме этого подразделения ССО ВСУ атаковали позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ. По предварительным данным, есть попадание в командно-штабную машину и пункт управления.

Также от СБУ досталось складу инженерных боеприпасов и БпЛА ВС РФ вблизи оккупированного Луганска. После атаки там произошла вторичная детонация с последующим пожаром.

Из отчета Генштаба следует, что в течение одной ночи удалось достать до шести военных объектов РФ: НПЗ, двух дивизионов ПВО, командно-штабной машины ПВО, пункта управления ПВО, склада боеприпасов в Луганске.

Военные объекты РФ — атаки на НПЗ

5 сентября стало известно, что дроновым ударам подверглись "Луганская нефтебаза" и"Рязанский НПЗ". Последний является одним из четырех крупнейших российских нефтепредприятий.

Ранее стало известно, что ночью Рязанский НПЗ в России атаковали беспилотники. В городе Рязань прогремели взрывы и поднялся пожар.

4 августа командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил об итогах ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ, которые состоялись в августе 2025 года. Выяснилось, что произошло 17 атак, причем некоторые НПЗ страдали от дронов несколько раз.