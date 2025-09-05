"Кощеева игла" обезвреживается: "Мадьяр" подтвердил ночные удары по российским НПЗ (фото, видео)

Украинские беспилотники ночью атаковали важные нефтеперерабатывающие предприятия на территории России, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Дроновым ударам подверглись "Луганская нефтебаза" и "Рязанский НПЗ" (Рязань, РФ), сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. Он уточнил, что Рязанский НПЗ является одним из четырех крупнейших российских нефтепредприятий.

Объект в российской Рязани атаковали бойцы "Жала Птахів" СБС (14 полк СБС) совместно с Силами специальных операций, Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны Украины.

Что касается нефтебазы во временно оккупированном Луганске, то эта операция тоже была выполнена "Жалом Птахів" Сил беспилотных систем.

"Анорексируется кощеева игла последовательно, Силами обороны Украины", — прокомментировал события Роберт Бровди. И пояснил, что целью ударов является сделать бензин для россиян "жидкостью дефицитной", а газ и нефть — "быстросгораемыми".

Ранее стало известно, что ночью Рязанский НПЗ в России атаковали беспилотники. В российском городе Рязань прогремели взрывы и начался пожар. Местные Telegram-каналы сообщали, что над городом поднимается "густой черный дым".

Нефтебазу в Луганске тоже атаковали ночью. Эта нефтебаза служит для обеспечения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ. "Пылает изрядно. Теперь точно ни бензина, ни дизтоплива в Луганске не будет", — прокомментировал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Также заметим, что ранее беспилотники уже совершали атаки на Рязанский НПЗ. В частности, в августе в результате атаки дронов ВСУ на предприятии пришлось останавливать две установки — а это около половины от его мощностей.