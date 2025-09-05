"Кощієва голка" знешкоджується: "Мадяр" підтвердив нічні удари по російських НПЗ (фото, відео)
Українські безпілотники уночі атакували важливі нафтопереробні підприємства на території Росії, а також на тимчасово окупованих територіяхУкраї ни.
Дронових ударів зазнали "Луганська нафтобаза" та "Рязанський НПЗ" (Рязань, РФ), повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. Він уточнив, що Рязанський НПЗ є одним з чотирьох найбільших російських нафтопідприємств.
Обєкт у російській Рязані атакували бійці "Жала Птахів" СБС (14 полк СБС) сумісно з Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки та іншою складовою Сил оборони України.
Щодо нафтобази у тимчасово окупованому Луганську, то цю операцію так само було виконано «Жалом Птахів» Сил безпілотних систем.
«Анорексується кощієва голка послідовно, Силами оборони України»,. – прокоментував події Роберт Бровді. І пояснив, що метою ударів є зробити бензин для росіян «рідиною дефіцитною», а газ та нафту – «швидкозгореними».
Раніше стало відомо, що уночі Рязанський НПЗ у Росії атакували безпілотники. У російському місті Рязань пролунали вибухи й здійнялася пожежа. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що над містом здіймається «густий чорний дим».
Нафтобазу в Луганську так само атакували уночі. Ця нафтобаза служить для забезпечення 41-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ. "Палає добряче. Тепер точно ані бензину, ані дизпалива в Луганську не буде", – прокоментував керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Також зауважимо, що раніше безпілотники вже здійснювали атаки на Рязанський НПЗ. Зокрема, у серпні внаслідок атаки дронів ЗСУ на підприємстві довелося зупиняти дві установки – а це близько половина від його потужностей.