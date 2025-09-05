Здіймається густий чорний дим: Рязанський НПЗ у Росії атакували безпілотники (фото, відео)

Уночі 5 вересня у російському місті Рязань пролунали вибухи й здійнялася пожежа, у небо піднявся густий чорний дим. Перед цим місцеві моніторингові канали попереджали про загрозу БпЛА.

Безпілотники, ймовірно, атакували Рязанський нафтопереробний завод. Про це повідомили російські медіа.

"У Рязані після атаки БпЛА горить НПЗ, повідомляють місцеві жителі", — писали росЗМІ.

У мережі поширюються кадри з місця атаки. На відеороликах та фотографіях видно пожежу.

Перед цим, близько 01:00 години, росіяни оголосили повітряну тривогу у Рязанській області через загрозу безпілотників.

Близько 01:30 години місцеві медіа повідомили про вибухи у Рязані та пожежу в одному з районів міста.

"Як розповіли місцеві, кілька гучних "хлопків" прогриміли на південній околиці міста близько 01:15 ночі. Після цього очевидці стали повідомляти, що бачать заграву у небі та стовп густого чорного диму", — писали росЗМІ.

Офіційної інформації щодо ураження Рязанського НПЗ на момент публікації не надходило. Російська влада також не коментувала атаку БпЛА по місту.

Рязанський НПЗ — один із найбільших у Росії

Як свідчать дані NS Energy Business, Рязанський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших у Росії. Його потужності переробки становлять 17,1 мільйона тонн нафти на рік.

НПЗ виготовляє бензин, дизельне паливо, реактивне паливо, нафту, мазут, скраплений нафтовий газ тощо.

Раніше безпілотники вже здійснювали атаки на Рязанський НПЗ. Так, у серпні агентство Reuters повідомило, що внаслідок атаки дронів ЗСУ на підприємстві зупинили дві установки, що становить приблизно половину від його потужностей.

Також 4 вересня Роберт Бровді з позивним "Мадяр" відзвітував про 17 атак ЗСУ на російські НПЗ за серпень 2025 року.