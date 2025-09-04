"Мадяр" відзвітував про 17 атак ЗСУ на НПЗ РФ: скільки заводів уникли ударів (відео)

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді повідомив про підсумки ударів по нафтопереробних заводах РФ, які відбулись у серпні 2025 року. З'ясувалось, що відбулось 17 атаки, при чому деякі НПЗ страждали від дронів кілька разів.

Удари по стратегічних об'єктах РФ провели бійці ЗСУ, а також Головного управління розвідки Міноборони, Сил спеціальних операцій ЗСУ та з інших підрозділів СОУ, написав Роберт Бровді з позивним "Мадяр" на сторінці Facebook. Командувач попередив росіян, що вони відчують гостру нестачу палива, а також газу й нафти. У Telegram-каналі СБС з'явилось відео з інфографікою українських атак на нафтогазову галузь Росії. Фокус звернув увагу на те, скільки НПЗ все ще недосяжні.

Удари по НПЗ - інформація про атаки СБС у серпні 2025 року

Допис Роберта Бровді з'явився увечері 3 вересня. Український офіцер оприлюднив повний перелік ударів по НПЗ РФ у серпні 2025 року. Бачимо, що найпродуктивнішим став четвертий тиждень, коли відбулось п'ять атак за сім днів. Також вказується, що підрозділи СБС, які здійснювали удари, — це 14 полк та група "Гриф".

Атаки на НПЗ РФ — розподіл за тижнями

І тиждень (з 1 по 3 серпня) — два удари: Рязанський НПЗ (02.08, СБС), база паливомастильних матеріалів (ПММ) АЕ "Сочі" (СБС).

ІІ тиждень (з 4 по 10 серпня) — три удари: Афіпський НПЗ (07.08, СБС та ГУР), база ПММ "Ертан" (08.08, СБС), Саратовський НПЗ (10.08, СБС).

ІІІ тиждень (з 11 по 17 серпня) — три удари: нафтоперекачувальна станція "Унеча Транснефть-Лружба" (12.08, СБУ, ГУР, інший підрозділ СОУ), Волгоградський НПЗ (14.08,СБС та ГУР), АТ "Невинномиський азот" (16.08, СБУ та інший підрозділ СОУ).

ІV тиждень (з 18 по 24 серпня) — п'ять ударів: НПС "Нікольське-Транснефть" (18.08, СБС), Новошахтинский НПЗ (20.08, "Граф" СБС), НПС "Унеча Транснефть-Дружба" (21.08, СБС, ГУР, підрозділ СОУ), НПЗ Албашнєфть (22.08, "Граф" СБС, ГУР), Сизранський НПЗ (24.08, СБС та ССО);

V тиждень (з 25 по 31 серпня) — чотири удари: Куйбишевський НПЗ (28.08, СБС та ССО), Афіпський НПЗ (28.08, СБС та ГУР), Краснодарський НПЗ (30.08, СБС та ССО), Сизранський НПЗ (30.08, СБС та ССО).

"17 миттєвостей серпня (НПЗ). Підсумки вояжу Птахів СБС хробачими нафто-наливайками. Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", — підсумував Бровді.

Удари по НПЗ — деталі

Інформація командувача СБС показала, що з 17 атаки на НПЗ у шести брав участь ГУР, у трьох — СОУ, у чотирьох — ССО ЗСУ. При цьому найтісніша співпраця кількох підрозділів СОУ знадобилась для ударів по вузловій станції нафтопроводу "Дружба" біля Унечі. З врахуванням подвійних атаки на Афіпський НПЗ, Сизранський НПЗ Україна пошкодила потужності дев'яти російських нафтопереробних заводів.

На порталі Міненерго РФ можна відшукати дані про кількість працюючих НПЗ РФ: згідно з різними даними, їх від 32 до 36 (з загальної кількості 86, решта — ремонтуються або будуються). Відповідно до заяви Бровді, у серпні Україна завдала шкоди третині цих заводів і вціліли поки 23-27.

Тим часом користувач порталу Reddit наніс на карту НПЗ РФ області ураження різних видів зброї. Бачимо, що більшість засобів ураження СОУ покривають європейську частину Росії.

Удари по НПЗ - до яких заводів дістає чи не дістає зброя ЗСУ Фото: Reddit

Фокус писав про удари по НПЗ, які ЗСУ здійснили у серпні та на початку вересня. Серед іншого, ішлося про атаки на Афіпський завод, по якому били 7 та 28 серпня. Експерти розповіли, які наслідки для РФ матимуть вибухи на стратегічних об'єктах нафтогазової галузі.

Нагадуємо, Роберт Бровді повідомив про серію атак засобів ураження на нафтоперекачувальну станцію в Унечі Брянської області РФ. На подію відреагували в Угорщині та заборонили командувачу СБУ приїздити до країни.