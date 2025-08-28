"Ваші кінцівки — по лікоть у крові": Роберт "Мадяр" Бровді різко відповів на санкції Угорщини

28 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина вирішила заборонити командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді в'їзд до країни і всієї Шенгенської зони. Відповідь "Мадяра" не змусила на себе чекати.

Роберт Бровді у своєму Telegram-каналі нагадав Сійярто, що є етнічним угорцем і водночас українським воїном.

"Рідкісний птах імітує поранення, захищаючи від нападника своє гніздо. Тоді, коли це має сенс. Український Птах у момент небезпеки віддає перевагу активним діям для відсічі ворогу", — написав він.

Командир СБС ЗСУ порадив "пану "танцюристу на кістках" запхати в одне місце їхні санкції та обмеження на відвідування Угорщини.

"Я — українець і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм "насто***дите", — різко висловився військовий.

Що стосується обмеження Шенгену, то Бровді порадив угорському політику не брати на себе більше, ніж той може потягнути.

"Мадяр" також пройшовся по словах Сійярто про те, що атаки на нафтопровід "Дружба" загрожують суверенітету Угорщини, порадивши тому й надалі "продавати це місцевому люмпену, доки він ще існує в якійсь кількості і на це "бла-бла" ведеться".

"Але пам'ятайте: маслячи за нафтопровід "Дружба", ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, набиті підсанкційною дешевою сировиною, купуючи яку, ви причетні до примноження кривавих грошей, що летять у відповідь ракетами й шахедами по мирних містах України, і що тільки сьогодні, 28 серпня 2025 року, убили десятки українців у Києві", — наголосив командир "Птахів" ЗСУ.

Він акцентував, що таке не забудеться.

"Ваші кінцівки — по лікоть в українській крові. І ми це будемо пам'ятати".

"Мадяр" не добирав виразів у відповіді угорським чиновникам

Нагадаємо, 18 серпня Роберт "Мадяр" Бровді повідомляв про успішну атаку на нафтопровід "Дружба" в Тамбовській області Росії, після якої він повністю зупинив роботу.

22 серпня постачання російської сирої нафти в Угорщину знову зупинилося після чергової атаки на нафтоперекачувальну станцію "Унеча" в Брянській області РФ.

Угорщина і Словаччина офіційно звернулися до Європейської комісії у зв'язку з атаками на нафтопровід "Дружба".