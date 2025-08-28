Поддержите нас UA
Военный Фокус Российско-украинская война

"Ваши конечности – по локоть в крови": Роберт "Мадьяр" Бровди резко ответил на санкции Венгрии

Роберт "Мадьяр" Бровди резко ответил Петеру Сийярто на санкции, введенные Венгрией против него
Роберт "Мадьяр" Бровди напомнил венгерским властям об ударе ВС РФ 28 августа | Фото: Telegram / Мадяр

28 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия решила запретить командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди въезд в страну и всю Шенгенскую зону. Ответ "Мадьяра" не заставил себя ждать.

Роберт Бровди в своем Telegram-канале напомнил Сийярто, что является этническим венгром и в то же время украинским воином.

"Редкая птица имитирует ранение, защищая от нападающего свое гнездо. Тогда, когда это имеет смысл. Украинская Птица в момент опасности предпочитает активные действия для отпора врагу", – написал он.

Командир СБС ВСУ посоветовал "господину "танцору на костях" запихнуть в одно место их санкции и ограничения на посещение Венгрии.

"Я – украинец и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих мадяров в Венгрии хватает, и когда-то вы им "осто***дите"", – резко высказался военный.

Что касается ограничения Шенгена, то Бровди посоветовал венгерскому политику не брать на себя больше, чем тот может осилить.

"Мадьяр" также прошелся по словам Сийярто о том, что атаки на нефтепровод "Дружба" угрожают суверенитету Венгрии, посоветовав тому и дальше "продавать это местному люмпену, пока он еще существует в каком-то количестве и на это "бла-бла" ведется".

"Но помните: маслая за нефтепровод "Дружба", вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, набитые подсанкционным дешевым сырьем, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, которые летят в ответ ракетами и шахедами по мирным города Украины, и только сегодня, 28 августа 2025 года, убили десятки украинцев в Киеве", – подчеркнул командир "Птахів" ВСУ.

Он акцентировал, что такое не забудется.

"Ваши конечности – по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить".

Роберт "Мадьяр" Бровди" резко ответил венгерским властям на введенные против него санкции
"Мадьяр" не подбирал выражений в ответе венгерским чиновникам

Напомним, 18 августа, Роберт "Мадьяр" Бровди сообщал об успешной атаке на нефтепровод "Дружба" в Тамбовской области России, после которой он полностью остановил работу.

22 августа поставки российской сырой нефти в Венгрию снова остановились после очередной атаки на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области РФ.

Венгрия и Словакия официально обратились в Европейскую комиссию в связи с атаками на нефтепровод "Дружба".