"Ваши конечности – по локоть в крови": Роберт "Мадьяр" Бровди резко ответил на санкции Венгрии

28 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия решила запретить командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди въезд в страну и всю Шенгенскую зону. Ответ "Мадьяра" не заставил себя ждать.

Роберт Бровди в своем Telegram-канале напомнил Сийярто, что является этническим венгром и в то же время украинским воином.

"Редкая птица имитирует ранение, защищая от нападающего свое гнездо. Тогда, когда это имеет смысл. Украинская Птица в момент опасности предпочитает активные действия для отпора врагу", – написал он.

Командир СБС ВСУ посоветовал "господину "танцору на костях" запихнуть в одно место их санкции и ограничения на посещение Венгрии.

"Я – украинец и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих мадяров в Венгрии хватает, и когда-то вы им "осто***дите"", – резко высказался военный.

Что касается ограничения Шенгена, то Бровди посоветовал венгерскому политику не брать на себя больше, чем тот может осилить.

"Мадьяр" также прошелся по словам Сийярто о том, что атаки на нефтепровод "Дружба" угрожают суверенитету Венгрии, посоветовав тому и дальше "продавать это местному люмпену, пока он еще существует в каком-то количестве и на это "бла-бла" ведется".

"Но помните: маслая за нефтепровод "Дружба", вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, набитые подсанкционным дешевым сырьем, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, которые летят в ответ ракетами и шахедами по мирным города Украины, и только сегодня, 28 августа 2025 года, убили десятки украинцев в Киеве", – подчеркнул командир "Птахів" ВСУ.

Он акцентировал, что такое не забудется.

"Ваши конечности – по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить".

"Мадьяр" не подбирал выражений в ответе венгерским чиновникам

Напомним, 18 августа, Роберт "Мадьяр" Бровди сообщал об успешной атаке на нефтепровод "Дружба" в Тамбовской области России, после которой он полностью остановил работу.

22 августа поставки российской сырой нефти в Венгрию снова остановились после очередной атаки на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области РФ.

Венгрия и Словакия официально обратились в Европейскую комиссию в связи с атаками на нефтепровод "Дружба".