Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Последствия атаки РФ на Киев: количество погибших возросло, под завалами еще могут быть люди (видео)

Последствия массированной атаки на Киев
Россияне во время атаки на Киев 28 августа разрушили жилую пятиэтажку во время атаки на Киев | Фото: Ігор Клименко/Telegram

В результате российского обстрела Киева 28 августа погибли по меньшей мере четыре человека, среди которых двое — дети. Около 30 человек получили ранения, а повреждения зафиксированы в семи районах столицы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко по состоянию на 7:36 сообщил, что во время массированной атаки на Киев для тушения огня привлекли авиацию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На то время воздушная тревога продолжалась.

"На одной из локаций работаем с Председателем ГСЧС. Спасательно-поисковые операции в активной фазе. Оперативная обстановка динамично меняется. Привлекаем авиацию ГСЧС к тушению пожаров", — рассказал Клименко.

Он отметил, что из-под завалов достали фрагменты тел. Также удалось деблокировать живыми трех человек.

"Есть высокая вероятность, что под руинами еще остаются люди", — отметил глава МВД.

Городской голова Киева Виталий Кличко по состоянию на 6:29 сообщал, что количество пострадавших от вражеского удара возросло до 22. Из них 18 человек увезли в больницы, четырем оказали медицинскую помощь на месте.

Последствия атаки на Киев
Продолжается поисково-спасательная операция после удара ВС РФ по жилому дому 28 августа
Фото: Ігор Клименко/Telegram

Массированная атака на Киев: ВС РФ били с разных направлений

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал о последствиях массированной атаки на столицу по состоянию на 6:15.

"Комбинированные удары, с разных направлений. И системно — наводкой на обычные жилые дома. Этой ночью это и обманки, "Герберы", "Шахеды", баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы", — отметил глава КГВА.

Ткаченко сообщил, что среди пострадавших — по меньшей мере пятеро детей в возрасте от 7 до 17 лет.

По его информации, сейчас известно о последствиях обстрела на 20 локациях в Киеве: в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. В Голосеевском выбило окна в более чем 10 домах. В Дарницком районе пострадал детский сад, продолжается операция по деблокированию людей из-под завалов уничтоженной прямым попаданием пятиэтажки.

ГСЧС на месте удара по Киеву
Сотрудники ГСЧС работают на местах ударов россиян по столице
Фото: Ігор Клименко/Telegram

"Итого по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон — тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города", — сказал Тимур Ткаченко.

После отбоя в 6:33 в 7:22 в Киеве снова была объявлена воздушная тревога.

Детали массированной атаки на Киев 28 августа

Около 3 часов ночи россияне атаковали Киев баллистикой. Журналист Андрей Смолий сообщал о по меньшей мере 10 взрывах, пожаре и дыме над столицей после удара.

По состоянию на 04:25 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что во время российского удара баллистикой, "Шахедами" и "Кинжалами" по городу в Дарницком районе разрушена часть пятиэтажного дома с первого по пятый этажи. Также горел жилой частный дом в Соломенском районе и 25-этажный дом в Днепровском районе.

По состоянию на 5:50 утра глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал о 3 погибших во время массированной атаки на Киев, среди которых ребенок 14 лет, а городской голова Виталий Кличко по состоянию на 6 утра сообщил о попадании в торговый центр, а также повреждении жилых домов в Голосеевском и Шевченковском районах.

Напомним, местные паблики в ночь на 28 августа сообщали, что в Лесном массиве в Деснянском районе Киева студенты устроили вечеринку во время атаки российских беспилотников. Перед тем в Святошинском районе Киева упал, не взорвавшись, целый БПЛА типа "Гербера".