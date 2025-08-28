Последствия атаки РФ на Киев: количество погибших возросло, под завалами еще могут быть люди (видео)

В результате российского обстрела Киева 28 августа погибли по меньшей мере четыре человека, среди которых двое — дети. Около 30 человек получили ранения, а повреждения зафиксированы в семи районах столицы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко по состоянию на 7:36 сообщил, что во время массированной атаки на Киев для тушения огня привлекли авиацию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На то время воздушная тревога продолжалась.

"На одной из локаций работаем с Председателем ГСЧС. Спасательно-поисковые операции в активной фазе. Оперативная обстановка динамично меняется. Привлекаем авиацию ГСЧС к тушению пожаров", — рассказал Клименко.

Он отметил, что из-под завалов достали фрагменты тел. Также удалось деблокировать живыми трех человек.

"Есть высокая вероятность, что под руинами еще остаются люди", — отметил глава МВД.

Городской голова Киева Виталий Кличко по состоянию на 6:29 сообщал, что количество пострадавших от вражеского удара возросло до 22. Из них 18 человек увезли в больницы, четырем оказали медицинскую помощь на месте.

Продолжается поисково-спасательная операция после удара ВС РФ по жилому дому 28 августа Фото: Ігор Клименко/Telegram

Массированная атака на Киев: ВС РФ били с разных направлений

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал о последствиях массированной атаки на столицу по состоянию на 6:15.

"Комбинированные удары, с разных направлений. И системно — наводкой на обычные жилые дома. Этой ночью это и обманки, "Герберы", "Шахеды", баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы", — отметил глава КГВА.

Ткаченко сообщил, что среди пострадавших — по меньшей мере пятеро детей в возрасте от 7 до 17 лет.

По его информации, сейчас известно о последствиях обстрела на 20 локациях в Киеве: в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. В Голосеевском выбило окна в более чем 10 домах. В Дарницком районе пострадал детский сад, продолжается операция по деблокированию людей из-под завалов уничтоженной прямым попаданием пятиэтажки.

Сотрудники ГСЧС работают на местах ударов россиян по столице Фото: Ігор Клименко/Telegram

"Итого по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон — тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города", — сказал Тимур Ткаченко.

После отбоя в 6:33 в 7:22 в Киеве снова была объявлена воздушная тревога.

Детали массированной атаки на Киев 28 августа

Около 3 часов ночи россияне атаковали Киев баллистикой. Журналист Андрей Смолий сообщал о по меньшей мере 10 взрывах, пожаре и дыме над столицей после удара.

По состоянию на 04:25 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что во время российского удара баллистикой, "Шахедами" и "Кинжалами" по городу в Дарницком районе разрушена часть пятиэтажного дома с первого по пятый этажи. Также горел жилой частный дом в Соломенском районе и 25-этажный дом в Днепровском районе.

По состоянию на 5:50 утра глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал о 3 погибших во время массированной атаки на Киев, среди которых ребенок 14 лет, а городской голова Виталий Кличко по состоянию на 6 утра сообщил о попадании в торговый центр, а также повреждении жилых домов в Голосеевском и Шевченковском районах.

Напомним, местные паблики в ночь на 28 августа сообщали, что в Лесном массиве в Деснянском районе Киева студенты устроили вечеринку во время атаки российских беспилотников. Перед тем в Святошинском районе Киева упал, не взорвавшись, целый БПЛА типа "Гербера".