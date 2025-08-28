Горят дома, есть пострадавшие и погибшие, среди которых — ребенок: последствия массированной атаки на Киев (фото, видео)

Ночью 28 августа российская армия осуществила массированную атаку по Киеву, в результате чего в столице горят жилые дома, объекты инфраструктуры. Власти сообщают о погибших и пострадавших в столице, среди которых — дети.

Последствия российского обстрела зафиксированы в шести районах столицы, в частности в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Соломенском, Святошинском и Деснянском. О подробностях последствий ночной атаки рассказал городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По предварительной информации мэра, последствия в столице фиксируются следующие:

Дарницкий район : повреждены жилые дома, зафиксировано разрушение в пятиэтажке с первого по пятый этажи. Также обломки беспилотника упали на крышу девятиэтажного жилого дома. Горит, кроме того, нежилое помещение;

: повреждены жилые дома, зафиксировано разрушение в пятиэтажке с первого по пятый этажи. Также обломки беспилотника упали на крышу девятиэтажного жилого дома. Горит, кроме того, нежилое помещение; Днепровский район: обломки упали на трехэтажное офисное здание, которое загорелось, зафиксированы пожары в 25-этажном и 9-этажном домах. Обломки российского вооружения также упали на территорию детского сада, там поднялся пожар;

обломки упали на трехэтажное офисное здание, которое загорелось, зафиксированы пожары в 25-этажном и 9-этажном домах. Обломки российского вооружения также упали на территорию детского сада, там поднялся пожар; Шевченковский район: поднялся пожар в жилом доме. Также разрушениям подверглось нежилое здание, учебное заведение и офисное помещение;

поднялся пожар в жилом доме. Также разрушениям подверглось нежилое здание, учебное заведение и офисное помещение; Святошинский район: российский "Шахед" упал во дворе жилой многоэтажки, обошлось без разрушений;

российский "Шахед" упал во дворе жилой многоэтажки, обошлось без разрушений; Соломенский район: пожар в частном доме в результате падения обломков БпЛА;

пожар в частном доме в результате падения обломков БпЛА; Деснянский район: зафиксировано падение обломков.

Также местные власти сообщили, что в Киеве россияне разрушили пятиэтажный дом, где под завалами оказались люди. В сети показали кадры последствий удара по зданию.

Городской голова отметил, что в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция под завалами разрушенной пятиэтажки.

По данным председателя КГВА Тимура Ткаченко, в Киеве есть жертвы и пострадавшие в результате российской атаки. Всего по состоянию на 05:50 часов известно о по меньшей мере 12 пострадавших в столице.

"Ранены двое братьев 10 и 18 лет: мальчик 10 лет госпитализирован. Кроме этого, травмы получил 17-летний подросток", — сообщил Ткаченко.

Также на момент публикации есть предварительная информация о трех погибших в столице из-за российского обстрела. Среди погибших — ребенок в возрасте 14 лет, информировал Ткаченко.

Ближе к 06:00 часам мэр уточнил, что количество пострадавших в Киеве возросло до 18 человек.

В сети также показали кадры, как над столицей поднимается густой дым.

Также в городе пострадали автомобили. По состоянию на 06:00 мэр также сообщил о попадании в торговый центр в центре столицы.

Другие данные о последствиях атаки на Киев уточняются.

Напомним, ночью россияне атаковали Киев баллистикой, "Шахедами" и "Кинжалами".

Также в Киеве ночью, во время тревоги, студенты устроили вечеринку, сообщили в соцсетях.