Горят дома, есть пострадавшие и погибшие, среди которых — ребенок: последствия массированной атаки на Киев (фото, видео)
Ночью 28 августа российская армия осуществила массированную атаку по Киеву, в результате чего в столице горят жилые дома, объекты инфраструктуры. Власти сообщают о погибших и пострадавших в столице, среди которых — дети.
Последствия российского обстрела зафиксированы в шести районах столицы, в частности в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Соломенском, Святошинском и Деснянском. О подробностях последствий ночной атаки рассказал городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По предварительной информации мэра, последствия в столице фиксируются следующие:
- Дарницкий район: повреждены жилые дома, зафиксировано разрушение в пятиэтажке с первого по пятый этажи. Также обломки беспилотника упали на крышу девятиэтажного жилого дома. Горит, кроме того, нежилое помещение;
- Днепровский район: обломки упали на трехэтажное офисное здание, которое загорелось, зафиксированы пожары в 25-этажном и 9-этажном домах. Обломки российского вооружения также упали на территорию детского сада, там поднялся пожар;
- Шевченковский район: поднялся пожар в жилом доме. Также разрушениям подверглось нежилое здание, учебное заведение и офисное помещение;
- Святошинский район: российский "Шахед" упал во дворе жилой многоэтажки, обошлось без разрушений;
- Соломенский район: пожар в частном доме в результате падения обломков БпЛА;
- Деснянский район: зафиксировано падение обломков.
Также местные власти сообщили, что в Киеве россияне разрушили пятиэтажный дом, где под завалами оказались люди. В сети показали кадры последствий удара по зданию.
Городской голова отметил, что в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция под завалами разрушенной пятиэтажки.
По данным председателя КГВА Тимура Ткаченко, в Киеве есть жертвы и пострадавшие в результате российской атаки. Всего по состоянию на 05:50 часов известно о по меньшей мере 12 пострадавших в столице.
"Ранены двое братьев 10 и 18 лет: мальчик 10 лет госпитализирован. Кроме этого, травмы получил 17-летний подросток", — сообщил Ткаченко.
Также на момент публикации есть предварительная информация о трех погибших в столице из-за российского обстрела. Среди погибших — ребенок в возрасте 14 лет, информировал Ткаченко.
Ближе к 06:00 часам мэр уточнил, что количество пострадавших в Киеве возросло до 18 человек.
В сети также показали кадры, как над столицей поднимается густой дым.
Также в городе пострадали автомобили. По состоянию на 06:00 мэр также сообщил о попадании в торговый центр в центре столицы.
Другие данные о последствиях атаки на Киев уточняются.
Напомним, ночью россияне атаковали Киев баллистикой, "Шахедами" и "Кинжалами".
Также в Киеве ночью, во время тревоги, студенты устроили вечеринку, сообщили в соцсетях.