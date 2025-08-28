Палають будинки, є постраждалі та загиблі, серед яких — дитина: наслідки масованої атаки на Київ (фото, відео)

Уночі 28 серпня російська армія здійснила масовану атаку по Києву, внаслідок чого у столиці палають житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Влада повідомляє про загиблих та постраждалих у столиці, серед яких — діти.

Related video

Наслідки російського обстрілу зафіксовано у шести районах столиці, зокрема у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Солом'янському, Святошинському та Деснянському. Про подробиці наслідків нічної атаки розповів міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією мера, наслідки у столиці фіксуються наступні:

Дарницький район : пошкоджені житлові будинки, зафіксоване руйнування у пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи. Також уламки безпілотника впали на дах дев'ятиповерхового житлового будинку. Горить, окрім того, нежитлове приміщення;

: пошкоджені житлові будинки, зафіксоване руйнування у пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи. Також уламки безпілотника впали на дах дев'ятиповерхового житлового будинку. Горить, окрім того, нежитлове приміщення; Дніпровський район: уламки впали на триповерхову офісну будівлю, яка загорілася, зафіксовано пожежі у 25-поверховому та 9-поверховому будинках. Уламки російського озброєння також впали на територію дитячого садка, там здійнялася пожежа;

уламки впали на триповерхову офісну будівлю, яка загорілася, зафіксовано пожежі у 25-поверховому та 9-поверховому будинках. Уламки російського озброєння також впали на територію дитячого садка, там здійнялася пожежа; Шевченківський район: здійнялася пожежа у житловому будинку. Також руйнувань зазнала нежитлова будівля, навчальний заклад і офісне приміщення;

здійнялася пожежа у житловому будинку. Також руйнувань зазнала нежитлова будівля, навчальний заклад і офісне приміщення; Святошинський район: російський "Шахед" впав у дворі житлової багатоповерхівки, обійшлося без руйнувань;

російський "Шахед" впав у дворі житлової багатоповерхівки, обійшлося без руйнувань; Солом'янський район: пожежа у приватному будинку внаслідок падіння уламків БпЛА;

пожежа у приватному будинку внаслідок падіння уламків БпЛА; Деснянський район: зафіксовано падіння уламків.

Також місцева влада повідомила, що у Києві росіяни зруйнували п'ятиповерховий будинок, де під завалами опинилися люди. У мережі показали кадри наслідків удару по будівлі.

Міський голова зазначив, що у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція під завалами зруйнованої пʼятиповерхівки.

За даними голови КМВА Тимура Ткаченка, у Києві є жертви та постраждалі внаслідок російської атаки. Загалом станом на 05:50 годину відомо про щонайменше 12 постраждалих у столиці.

"Поранені двоє братів 10 та 18 років: хлопчика 10 років госпіталізовано. Крім цього, травмувань зазнав 17-річний підліток", — повідомив Ткаченко.

Також на момент публікації є попередня інформація про трьох загиблих у столиці через російський обстріл. Серед загиблих — дитина віком 14 років, інформував Ткаченко.

Ближче до 06:00 години мер уточнив, що кількість постраждалих у Києві зросла до 18 осіб.

У мережі також показали кадри, як над столицею здіймається густий дим.

Також у місті постраждали автомобілі. Станом на 06:00 годину мер також повідомив про влучання у торговий центр у центрі столиці.

Інші дані щодо наслідків атаки на Київ уточнюються.

Нагадаємо, уночі росіяни атакували Київ балістикою, "Шахедами" та "Кинджалами".

Також у Києві уночі, під час тривоги, студенти влаштували вечірку, повідомили у соцмережах.