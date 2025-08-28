На фоне взрывов: в Киеве студенты устроили вечеринку во время атаки дронов (видео)

В Киеве во время воздушной тревоги из-за угрозы российских ударных беспилотников студенты устроили празднование — вероятно, отмечали начало учебного года. В это время в столице были слышны взрывы.

Празднование молодежь организовала в пределах Лесного массива, что в Деснянском районе Киева. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Группа студентов, несколько десятков парней и девушек, собрались на улице и вызывали шум. Очевидица, которая сняла празднование на камеру, отметила, что на место прибыли правоохранители.

"Лесной массив. Сейчас, во время тревоги и сбивания дронов, полиция приехала... Даже не реагируют", — отметила жительница.

Киевлянка предполагает, что молодежь устроила празднование по случаю начала учебного года. Новый учебный год в учреждениях высшего образования стартует уже через несколько дней, 1 сентября.

"В Киеве слышны взрывы, а студенты отмечают начало учебного года", — прокомментировала очевидица.

Примерно в это время действительно в столице были слышны звуки взрывов. Председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Киеве работают силы ПВО по вражеским дронам в небе.

Также перед этим в Киеве упал российский беспилотник. В сети показали, как БпЛА типа "Гербера" лежит в одном из дворов: он не взорвался.

На момент публикации неизвестно, чем закончилась студенческая вечеринка на Лесном массиве, и что на месте событий сделали правоохранители.

Стоит отметить, что на сайте КГВА говорится о том, что шуметь запрещено с 22:00 до 08:00 часов. В ночное время правила запрещают громкое пение, крики в частности в районе жилых домов и на придомовых территориях и тому подобное.

