Вывоз мусора во время воздушной тревоги: что не так с графиком работы мусоровозов в Киеве

В Киеве мусоровозы стали "дронами": жители путают их гул с атакой "Шахедов" и паникуют среди ночи. Фокус выяснил, почему коммунальщики выходят на рейд именно после захода солнца.

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В Киеве участились жалобы жителей на ночной вывоз мусора, который они ошибочно принимают за атаки дронов "Шахед". Громкий шум мусоровозов в темное время суток вызывает тревогу, ведь звуки двигателей напоминают гудение беспилотников.

Жители Киева сообщают, что просыпаются от шума техники, думая, что это вражеские дроны.

Водитель мусоровоза Артем Галушка пригрозил жителям столицы, которым не нравятся звуки от мусоровозов ночью, что больше к ним не приедет. В соцсетях его поддержали, назвав его и коллег бессмертными.

Мусоровозы под воздушную тревогу: как работают коммунальные службы

В Киеве вывоз мусора осуществляют как коммунальное предприятие, так и частные компании, в зависимости от района и типа отходов.

Организация вывоза зависит от местных договоров, заключенных между ОСМД, ЖЭКами или местными властями с этими предприятиями. Графики вывоза могут быть дневными или ночными, в зависимости от логистики и местных условий.

По словам эксперта по жилищно-коммунальному хозяйству, основателя ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олега Попенко, организация вывоза бытовых отходов в Украине является децентрализованной, и единого общегосударственного регламента для этого процесса не существует. Эксперт отмечает, что каждая местная община самостоятельно устанавливает правила уборки и вывоза мусора. Эти нормы обычно утверждаются решениями местных советов или их исполнительных комитетов. Такой подход позволяет адаптировать процесс к специфике каждого региона, но в то же время создает определенную неоднородность в стандартах.

"Регламенты могут отличаться в зависимости от типа населенного пункта, плотности застройки, инфраструктуры и других факторов. Например, в крупных городах, таких как Киев, Харьков или Львов, организация вывоза мусора может быть сложнее из-за большого количества населения и ограниченного пространства для размещения мусорных баков. В сельских общинах, наоборот, проблемы могут быть связаны с логистикой и удаленностью свалок", — говорит Фокусу Попенко.

Вывоз мусора под "Шахедами": почему это происходит ночью

Хотя четких временных регламентов для вывоза мусора обычно нет, Попенко отмечает, что компании, которые предоставляют эти услуги, обязаны придерживаться нормативов, прописанных в договорах с местными властями или жилищно-коммунальными предприятиями. Эти договоры определяют минимальное количество вывозов мусора в день или неделю, в зависимости от потребностей общины. Например, в многоэтажных жилых комплексах мусор может вывозиться ежедневно, тогда как в частном секторе — раз в несколько дней.

"Компании самостоятельно решают, когда именно выполнять эти работы — днем или ночью. Главное, чтобы были соблюдены установленные нормативы по частоте вывоза. Такая гибкость позволяет оптимизировать логистику, уменьшать расходы на топливо и повышать эффективность работы", — добавил эксперт.

Одним из ключевых вопросов, который влияет на эффективность вывоза мусора, является время выполнения работ. Олег Попенко подчеркивает, что многие компании отдают предпочтение ночному вывозу мусора, поскольку это удобнее по нескольким причинам.

Во-первых, ночью на дорогах меньше автомобилей, что облегчает доступ мусоровозов к бакам. Во-вторых, расположение контейнеров часто неудобно — они могут находиться в узких дворах или возле жилых домов, где днем паркуются автомобили, затрудняя маневрирование техники. Ночное время позволяет избежать этих препятствий, а также уменьшает вероятность конфликтов с жителями, которые могут жаловаться на шум или запах во время разгрузки баков.

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