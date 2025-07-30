В Украине повышают максимально допустимые цены в вечерние часы. Какие последствия это будет иметь для частного сектора и населения, выяснил Фокус.

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С 31 июля 2025 года в Украине вступят в силу изменения в предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию в часы пиковой нагрузки. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о значительном повышении ценовых ограничений для бизнеса в вечерние часы — с 17:00 до 23:00 часов. Чем именно продиктованы изменения и кто их почувствует?

Максимальная цена на электроэнергию выросла: кто почувствует изменения

Согласно постановлению НКРЭКУ о предельных ценах, теперь в период с 17:00 до 23:00 они установлены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) на уровне 15 000,00 грн/МВт*ч (до этого были на уровне 9 000 грн/МВт*ч), на балансирующем рынке — 16 000 грн/МВт*ч (до этого — 10 000 грн/МВт*ч).

25 июля 2025 года Комиссия официально повысила потолок прайс-кепов в период с 17:00 до 23:00 Фото: УНИАН

В остальные периоды суток максимальные цены остаются без изменений.

Согласно постановлению НКРЭКУ о предельных ценах, теперь в период с 17:00 до 23:00 они установлены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) на уровне 15 000,00 грн/МВт*ч

Причины таких инноваций в НКРЭКУ объяснили следующим образом:

необходимостью создания условий для коммерческого импорта электроэнергии, особенно в вечерний пик, когда потребление растет, а внутреннее производство не покрывает потребностей;

снижением аварийного дефицита в энергосистеме;

привлечением дополнительных объемов электроэнергии из ЕС на конкурентных условиях.

Поэтому, повышение прайс-кепов на электроэнергию вечером означает, что ограничений на возможный рост оптовых цен стало меньше, что может привести к росту расходов компаний на электрическую энергию в пиковые вечерние часы, особенно для энергоемких отраслей.

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Как отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, повышение прайс-кэпов не означает автоматического роста оптовых цен. Например, после предыдущего поднятия прайс-кэпов в 2024 году степень их использования упала с 78% до 72% часов. В июне 2025 года цена достигала "потолка" лишь в 13% часов, в июле — в 16%.

"Сегодня Украина не может обойтись без коммерческого импорта, который возможен только в случае, когда украинский рынок будет отражать баланс спроса и предложения через неискаженные ценовые сигналы... Единственная цель изменения предельных цен — покрывать дефицит электроэнергии через импорт", — говорит Омельченко.

Повышение прайс-кепов — это не подорожание электроэнергии как таковое, а установление реалистичных экономических границ

Вырастут ли цены на электроэнергию и как будет влиять стоимость света на инфляцию

Владимир Омельченко напомнил, что в августе в сеть возвращаются из ремонтов атомные блоки (2,4 ГВт), а новые блоки уже вводятся (1 ГВт), поэтому такое повышение прайс-кепов не должно вызвать ценового всплеска для компаний-потребителей.

С ним соглашается и руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип. По его мнению, такое повышение максимальных цен было неизбежно, как и спекуляции на тему об уровне цен и потенциале их роста.

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"Пересмотр прайс-кэпов прежде всего усиливает надежность электроснабжения в условиях дефицита мощностей, и отнюдь не означает устойчивого роста рыночных цен. В условиях импортной зависимости, часто именно импорт электроэнергии будет определяющим фактором в формировании цен. И ожидать существенного снижения цен в условиях дефицита мощностей тоже не следует", — комментирует ситуацию Андриан Прокип.

Итак, эксперт уверен, что новый пересмотр прайс-кепов усиливает надежность электроснабжения в условиях дефицита мощностей, а также не означает устойчивого роста рыночных цен на электрическую энергию.

Новый пересмотр прайс-кепов усиливает надежность электроснабжения в условиях дефицита мощностей, а также не означает устойчивого роста рыночных цен на электрическую энергию

Между тем энергоэксперт Юрий Корольчук акцентирует: повышение прайс-кэпов — это не просто регуляторный шаг, а инструмент адаптации к экономической реальности. Для бизнеса же это — сигнал к изменениям в стратегическом планировании энергопотребления.

"К сожалению, цены будут расти. Это толчок к инфляции. То есть не только росту цен, а именно инфляции в более широком смысле", — сказал Юрий Корольчук.

Он также отметил, что повышение прайс-кепов (уже в пятый раз с 2022 года) — это способ показать Международному валютному фонду, что цены движутся к рыночному уровню, то есть элемент выполнения условий МВФ, их рекомендаций.

Вечерняя электроэнергия для бизнеса подорожает — почувствуют ли это потребители Фото: Shutterstock

"Мы оставляем цены для населения на более низком уровне, ведь понятие "рыночная цена" является дискуссионным. А чтобы не поднимать тарифы и избежать неплатежей, было принято решение о сохранении ограничений (прайс-кэпов). То есть установление прайс-кепов стало частью сложного, как я его называю, "хитрого" плана: цены для населения повышаются, а средства возвращаются в экономику через подорожание товаров и услуг. В результате — большие налоги, макроэкономический эффект", — озвучил свои соображения энергоэксперт.

Такой механизм должен был бы работать в условиях, когда государство способно компенсировать разницу. Но пока это невозможно

По его мнению, прайс-кэпы — не просто регуляция, а определенная форма дополнительной нагрузки на потребителя. "Возможно, это нельзя назвать налогом в прямом смысле, но суть именно такова", — говорит он.

По словам Корольчука, прайс-кэпы должны были бы быть элементом комплексной политики, но в реальности являются дополнительным бременем.

"Мы ограничены в возможности продавать электроэнергию, потому что установлена предельная цена — прайс-кэп. Если мы покупаем ее за 12 тысяч гривен, а продавать не можем дороже из-за ограничений, — это проблема", — сказал эксперт.

По его мнению, такой механизм должен был бы работать в условиях, когда государство способно компенсировать разницу. Но сейчас это невозможно.

"И даже в мирное время, без войны, вряд ли. Почему? Потому что дотации требуют сильного, стабильного бюджета. А чтобы иметь бюджет, нужна работающая экономика, которая генерирует доход, позволяет перераспределять ресурсы между секторами и удерживать баланс. Сегодня мы не можем позволить себе субсидии ни для бизнеса, ни для граждан", — резюмировал эксперт.