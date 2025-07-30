Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Економіка

Нова ціна електроенергії: яке важливе рішення ухвалили в Україні і хто заплатить більше

ціна електроенергії, тарифи на електроенергію, прайс‑кепи
НКРЕКП підвищила прайс‑кепи для бізнесу у вечірні години | Фото: Getty Images

В Україні підвищують максимально допустимі ціни у вечірні години. Які наслідки це матиме для приватного сектору та населення, з'ясував Фокус.

Related video

Від 31 липня 2025 року в Україні набудуть чинності зміни до граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію в години пікового навантаження. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про значне підвищення цінових обмежень для бізнесу у вечірні години — від 17:00 до 23:00 години. Чим саме продиктовані зміни та хто їх відчує?

Максимальна ціна на електроенергію зросла: хто відчує зміни

Згідно з постановою НКРЕКП про граничні ціни, тепер у період від 17:00 до 23:00 вони встановлені на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 000,00 грн/МВт*год (до цього були на рівні 9 000 грн/МВт*год), на балансуючому ринку — 16 000 грн/МВт*год (до цього - 10 000 грн/МВт*год).

тарифи на електроенергію, Електроенергія ціни 2025, Електроенергія ціни, ціни на Електроенергію, Електроенергія для бізнесу
25 липня 2025 року Комісія офіційно підвищила стелю прайс‑кепів у період з 17:00 до 23:00
Фото: УНІАН

У решту періодів доби максимальні ціни залишаються без змін.

Згідно з постановою НКРЕКП про граничні ціни, тепер у період від 17:00 до 23:00 вони встановлені на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 000,00 грн/МВт*год

Причини таких інновацій в НКРЕКП пояснили наступним чином: 

  • необхідністю створення умов для комерційного імпорту електроенергії, особливо у вечірній пік, коли споживання зростає, а внутрішнє виробництво не покриває потреб;
  • зниженням аварійного дефіциту в енергосистемі;
  • залученням додаткових обсягів електроенергії з ЄС на конкурентних умовах.

Тож, підвищення прайс‑кепів на електроенергію ввечері означає, що обмежень на можливе зростання оптових цін стало менше, що може призвести до зростання витрат компаній на електричну енергію в пікові вечірні години, особливо для енергомістких галузей.

Важливо
Від 3,5 грн за кіловат чи вище: аналітики назвали можливу нову вартість електроенергії

Як зазначає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, підвищення прайс‑кепів не означає автоматичного зростання оптових цін. Наприклад, після попереднього підняття прайс‑кепів у 2024 році ступінь їхнього використання впав із 78% до 72% годин. У червні 2025 року ціна сягала “стелі” лише у 13% годин, у липні — у 16%.

“Сьогодні Україна не може обійтися без комерційного імпорту, що можливий тільки у разі, коли український ринок відображатиме баланс попиту й пропозиції через невикривлені цінові сигнали… Єдина ціль зміни граничних цін — покривати дефіцит електроенергії через імпорт”, — каже Омельченко.

тарифи на електроенергію, Електроенергія ціни 2025, Електроенергія ціни, ціни на Електроенергію, Електроенергія для бізнесу
Підвищення прайс-кепів – це не подорожчання електроенергії як таке, а встановлення реалістичних економічних меж

Чи зростуть ціни на електроенергію та як впливатиме вартість світла на інфляцію

Володимир Омельченко нагадав, що у серпні в мережу повертаються з ремонтів атомні блоки (2,4 ГВт), а нові блоки вже вводяться (1 ГВт), тож таке підвищення прайс‑кепів не повинно спричинити цінового сплеску для компаній-споживачів.

Із ним погоджується і керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. На його думку, таке підвищення максимальних цін було неминуче, як і спекуляції на тему про рівень цін та потенціал їхнього зростання. 

Важливо
Вечірня електроенергія стає дорожчою: що це означає для українців і чи буде зростання цін

“Перегляд прайс-кепів передусім посилює надійність електропостачання в умовах дефіциту потужностей, і аж ніяк не означає сталого зростання ринкових цін. В умовах імпортної залежності, часто саме імпорт електроенергії буде визначальним чинником у формуванні цін. І очікувати суттєвого зниження цін в умовах дефіциту потужностей теж не слід”, — коментує ситуацію Андріан Прокіп.

Отже, експерт впевнений, що новий перегляд прайс-кепів посилює надійність електропостачання в умовах дефіциту потужностей, а також не означає сталого зростання ринкових цін на електричну енергію.

Новий перегляд прайс-кепів посилює надійність електропостачання в умовах дефіциту потужностей, а також не означає сталого зростання ринкових цін на електричну енергію

Тим часом енергоексперт Юрій Корольчук акцентує: піідвищення прайс‑кепів — це не просто регуляторний крок, а інструмент адаптації до економічної реальності. Для бізнесу ж це — сигнал до змін у стратегічному плануванні енергоспоживання.

“На жаль, ціни будуть зростати. Це поштовх до інфляції. Тобто не лише зростання цін, а саме інфляції в ширшому сенсі”, — сказав Юрій Корольчук. 

Він також зауважив, що підвищення прайс-кепів (уже вп’яте від 2022 року) — це спосіб показати Міжнародному валютному фонду, що ціни рухаються до ринкового рівня, тобто елемент виконання умов МВФ, їхніх рекомендацій.

тарифи на електроенергію, Електроенергія ціни 2025, Електроенергія ціни, ціни на Електроенергію, Електроенергія для бізнесу
Вечірня електроенергія для бізнесу подорожчає - чи відчують це споживачі
Фото: Shutterstock

“Ми залишаємо ціни для населення на нижчому рівні, адже поняття ”ринкова ціна” є дискусійним. А щоби не піднімати тарифи та уникнути неплатежів, було ухвалене рішення про збереження обмежень (прайс-кепів). Тобто встановлення прайс-кепів стало частиною складного, як я його називаю, "хитрого" плану: ціни для населення підвищуються, а кошти повертаються в економіку через подорожчання товарів і послуг. В результаті — більші податки, макроекономічний ефект”, — озвучив свої міркування енергоексперт.

Такий механізм мав би працювати в умовах, коли держава здатна компенсувати різницю. Але наразі це неможливо

На його думку, прайс-кепи — не просто регуляція, а певна форма додаткового навантаження на споживача. “Можливо, це не можна назвати податком у прямому розумінні, але суть є саме такою”, — каже він.

За словами Корольчука, прайс-кепи мали б бути елементом комплексної політики, але в реальності є додатковим тягарем. 

“Ми обмежені в можливості продавати електроенергію, бо встановлена гранична ціна — прайс-кеп. Якщо ми купуємо її за 12 тисяч гривень, а продавати не можемо дорожче через обмеження, — це проблема”, — сказав експерт.

На його думку, такий механізм мав би працювати в умовах, коли держава здатна компенсувати різницю. Але наразі це неможливо. 

“І навіть у мирний час, без війни, навряд чи. Чому? Бо дотації вимагають сильного, стабільного бюджету. А щоб мати бюджет, потрібна працююча економіка, яка генерує дохід, дозволяє перерозподіляти ресурси між секторами й утримувати баланс. Сьогодні ми не можемо дозволити собі субсидії ні для бізнесу, ні для громадян”, — резюмував експерт. 