Вечерняя электроэнергия становится дороже: что это значит для украинцев и будет ли рост цен

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Регулятор готовится пересмотреть прайс-кэпы на отдельных сегментах рынка в часы вечернего пика (с 17 до 23 часов). Каковы причины и ожидаемые последствия такого решения, и почему этот процесс, фактически, неизбежен.

Энергосистема до сих пор не восстановилась полностью после масштабных обстрелов. Собственных мощностей хватает не всегда, и вполне естественно, что в периоды высокого спроса мы являемся импортозависимыми.

За последние две недели мы наблюдаем заметный рост импорта электроэнергии в часы вечернего пика: потребление растет из-за жары, а часть генерации, в частности некоторые атомные энергоблоки, находятся в ремонтах, чтобы работать полным составом зимой. Поэтому дефицит мощностей углубился, и импорт играет более существенную роль, чтобы сбалансировать энергосистему без отключений потребителей.

Еще несколько недель назад были опасения, что в случае роста цен в Европе импорт окажется фактически недоступным: или системному оператору пришлось бы привлекать аварийную помощь, которая не гарантирована и часто дороже, чем коммерческий импорт, или пришлось бы вводить графики отключений. Поэтому еще несколько недель назад было понятно, что регулятор может пойти на пересмотр ценовых ограничений в часы пик.

Но кроме этого есть еще одна причина, которая заставит нас отказаться от прайс-кэпов. Этого требует полноценный маркет каплинг (объединение с рынками ЕС), которое должно состояться до 2027 года. Маркет капплинг является важным, ведь среди прочего он позволит применять так называемые виртуальные соглашения по покупке низкоуглеродной электроэнергии (virtual PPA), заключенные в Украине как инструмент нейтрализации CBAM (трансграничный углеродный налог ЕС — Ф.) для отечественных производителей. До реализации маркет каплинга применение инструмента гарантий происхождения электроэнергии не может быть использовано как инструмент компенсации для CBAM.

Ожидаемо, что тема пересмотра прайс-кепов в очередной раз актуализирует спекуляции об уровне цен и потенциале их роста.

Но в нынешних условиях говорить, что цена изменится пропорционально повышению прайс-кэпов — манипуляция. Достаточно посмотреть графики цен на РСВ (рынок на сутки вперед — Ф.) и ВСР (внутрисуточный рынок — Ф.), чтобы понять, что повышение прайс-кэпов не повлечет за собой такой же рост цены — почасовые цены изредка достигали ценового потолка в последние недели. Вот, например, график почасовых цен на РСВ на 22.07 свидетельствует об этом.

Поэтому пересмотр прайс-кепов прежде всего усиливает надежность электроснабжения в условиях дефицита мощностей, и отнюдь не означает устойчивого роста рыночных цен.

В условиях импортной зависимости, часто именно импорт электроэнергии будет определяющим фактором в формировании цен. И ожидать существенного снижения цен в условиях дефицита мощностей тоже не следует.

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