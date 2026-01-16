Чрезвычайное положение в энергетике Украины: вне закона, без ответственности и с перспективой хаоса

О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Вот читаю, что в энергетике будет введено чрезвычайное положение.

И сразу возникает вопрос: а кто-то знает, что такое чрезвычайное положение в энергетике? Какая модель управления при таком состоянии? Что урезают, а что разрешают? У кого возникают дополнительные полномочия и обязанности, а у кого исчезают?

И главное: какими нормативно-правовыми актами такая модель предусмотрена?

Отвечаем: а ее нет и ничем это не предусмотрено.

В свое время, в 2014 году, Яценюк внес в парламент законопроект, который предусматривал возможность введения чрезвычайного положения в энергетике.

В 2014 году проблемы в энергетике были значительно меньше, чем сейчас, и прежде всего речь шла о рисках прекращения поставок энергоресурсов в Украину. Соответственно и проекты того, что такое чрезвычайное положение, были проще. Но сказать, что тот законопроект был идеальным, нельзя.

В июле 2014 года он был принят за основу. Но потом были выборы, новый состав парламента, и надо было вносить законопроект снова. Однако впоследствии ситуация в энергетике нормализовалась. И таким образом вопросы нормативно-правовых основ чрезвычайного положения в энергетике остались открытыми.

Поэтому нет у нас никакой модели чрезвычайного положения в энергетике.

Отсутствие прописанной модели управления — риск полного бардака и анархии. Кого и почему наделят соответствующими полномочиями? И что это будут за полномочия? Ну разве что если руководствоваться, что анархия — мать порядка... И все вместе пойдем откапывать батьку Махно.

Органы государственной власти должны действовать в пределах и способом, определенными Конституцией и законами Украины. А соответственно, модель чрезвычайного положения в энергетике должна быть определена в законе.

Любые попытки сейчас на скорую руку написать закон о чрезвычайном положении — это риск породить неэффективную модель.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

