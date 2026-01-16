Чрезвычайное положение в энергетике Украины: вне закона, без ответственности и с перспективой хаоса
Чрезвычайные меры в энергетике Украины, конечно, нужны, и экономист Андриан Прокип с этим не спорит. Но объявлять чрезвычайное положение, когда оно нигде не прописано и не детализировано, означает рисковать погрузить страну в еще больший беспорядок и хаос, чем сейчас.
О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Вот читаю, что в энергетике будет введено чрезвычайное положение.
И сразу возникает вопрос: а кто-то знает, что такое чрезвычайное положение в энергетике? Какая модель управления при таком состоянии? Что урезают, а что разрешают? У кого возникают дополнительные полномочия и обязанности, а у кого исчезают?
И главное: какими нормативно-правовыми актами такая модель предусмотрена?
Отвечаем: а ее нет и ничем это не предусмотрено.
В свое время, в 2014 году, Яценюк внес в парламент законопроект, который предусматривал возможность введения чрезвычайного положения в энергетике.
В 2014 году проблемы в энергетике были значительно меньше, чем сейчас, и прежде всего речь шла о рисках прекращения поставок энергоресурсов в Украину. Соответственно и проекты того, что такое чрезвычайное положение, были проще. Но сказать, что тот законопроект был идеальным, нельзя.
В июле 2014 года он был принят за основу. Но потом были выборы, новый состав парламента, и надо было вносить законопроект снова. Однако впоследствии ситуация в энергетике нормализовалась. И таким образом вопросы нормативно-правовых основ чрезвычайного положения в энергетике остались открытыми.
Поэтому нет у нас никакой модели чрезвычайного положения в энергетике.
Отсутствие прописанной модели управления — риск полного бардака и анархии. Кого и почему наделят соответствующими полномочиями? И что это будут за полномочия? Ну разве что если руководствоваться, что анархия — мать порядка... И все вместе пойдем откапывать батьку Махно.
Органы государственной власти должны действовать в пределах и способом, определенными Конституцией и законами Украины. А соответственно, модель чрезвычайного положения в энергетике должна быть определена в законе.
Любые попытки сейчас на скорую руку написать закон о чрезвычайном положении — это риск породить неэффективную модель.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.