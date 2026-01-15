В городах Украины, где действует ЧП, могут ослабить комендантский час: что изменится в правилах

В Украине на территориях, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, гражданам разрешат находиться на улицах и в общественных местах без пропусков, а также двигаться на частном транспорте.

Как она отметила на своей странице в Telegram, точные территории, где будут действовать послабления, определит комиссия по чрезвычайным ситуациям, а дополнительные решения могут принимать местные штабы и областные администрации. Кроме того, на 16 января уже запланировано первое заседание по этому поводу, а контроль и порядок будут обеспечивать силы безопасности и обороны.

"Во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено: без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса. Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь. К указанным местам не относятся развлекательные заведения", — отметила она.

Среди прочего, премьер подчеркнула, что правительство продолжает работу над стабилизацией энергосистемы в сложных условиях, которые вызвали интенсивные обстрелы и самая тяжелая за 20 лет зима. Известно, что первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль возглавил работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а для координации действий заработали круглосуточные штабы на общегосударственном уровне и отдельно для Киева.

Кроме изменений в комендантском часе, правительство ввело и другие изменения, для поддержки граждан. В частности, как написала в своей заметке Свириденко, в школах столицы продлили зимние каникулы или перешли на дистанционное обучение до 1 февраля 2026 года, однако это решение не касается детских садов.

Также для обеспечения стабильности электроснабжения правительство работает над увеличением импорта электроэнергии, а также проверяет более 10 тысяч Пунктов несокрушимости по всей стране, среди которых более 1200 — в Киеве. В целом, эти пункты обеспечены генераторами, стабильной связью и питанием, а при необходимости количество пунктов может быть увеличено.

"В течение суток будут развернуты дополнительные Пункты несокрушимости на период сложных погодных условий и чрезвычайной ситуации. Есть еще резерв из 3300 дополнительных пунктов. На этот период также организуется питание в пунктах. О состоянии и проблемах Пунктов несокрушимости Правительство информируют ежедневно", — отметила чиновница.

Отдельно премьер отметила, что в Киеве и области проверяют состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения, особенно в домах с электроотоплением. Для жителей, которые оказались в сложной ситуации, предусмотрены резервные источники питания и подвоз воды. Также рассматривается возможность включения таких домов к объектам критической инфраструктуры, чтобы гарантировать постоянный обогрев.

В конце поста Свириденко добавила все ОВА в течение суток должны ограничить избыточное освещение зданий и территорий, рекламы и подсветки. В то же время правительство и энергетические службы работают в круглосуточном режиме, а граждане могут сообщать об отсутствии тепло-, водо- или электроснабжения через Линию 112.

Напомним, что 14 января Владимир Зеленский сообщил, что во время совещания с чиновниками было принято решение ввести в украинской энергетике режим чрезвычайной ситуации.

Впоследствии, в своем вечернем обращении он заявил, что в определенных городах и общинах на время действия чрезвычайной ситуации могут отменить комендантский час.