В містах України, де діє НС, можуть послабити комендантську годину: що зміниться в правилах

В Україні на територіях, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину. За словами премʼєр-міністра Юлії Свириденко, громадянам дозволять перебувати на вулицях і в громадських місцях без перепусток, а також рухатися приватним транспортом.

Як вона зазначила на своїй сторінці в Telegram, точні території, де діятимуть послаблення, визначить комісія з надзвичайних ситуацій, а додаткові рішення можуть ухвалювати місцеві штаби та обласні адміністрації. Крім того, на 16 січня вже заплановане перше засідання щодо цього, а контроль і порядок забезпечуватимуть сили безпеки та оборони.

"Під час дії комендантської години громадянам буде дозволено: без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. До зазначених місць не належать розважальні заклади", — зауважила вона.

Серед іншого, прем’єр наголосила, що уряд продовжує роботу над стабілізацією енергосистеми у складних умовах, які спричинили інтенсивні обстріли та найважча за 20 років зимою. Наразі відомо, що перший віцепремʼєр та міністр енергетики Денис Шмигаль очолив роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а для координації дій запрацювали цілодобові штаби на загальнодержавному рівні та окремо для Києва.

Крім змін у комендантській годині, уряд запровадив й інші зміни, для підтримки громадян. Зокрема, як написала у своєму дописі Свириденко, у школах столиці продовжили зимові канікули або перейшли на дистанційне навчання до 1 лютого 2026 року, однак це рішення не стосується дитячих садків.

Також для забезпечення стабільності електропостачання уряд працює над збільшенням імпорту електроенергії, а також перевіряє понад 10 тисяч Пунктів незламності по всій країні, серед яких понад 1200 – у Києві. В цілому, ці пункти забезпечені генераторами, стабільним зв’язком та харчуванням, а при необхідності кількість пунктів може бути збільшена.

"Упродовж доби буде розгорнуто додаткові Пункти незламності на період складних погодних умов і надзвичайної ситуації. Маємо ще резерв з 3300 додаткових пунктів. На цей період також організовується харчування в пунктах. Про стан і проблеми Пунктів незламності Уряд інформують щоденно", — зазначила посадовиця.

Окремо прем’єр зазначила, що у Києві та області перевіряють стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання, особливо у будинках з електроопаленням. Для мешканців, які опинилися у найскладнішій ситуації, передбачені резервні джерела живлення та підвезення води. Також розглядається можливість включення таких будинків до об’єктів критичної інфраструктури, щоб гарантувати постійний обігрів.

Наприкінці поста Свириденко додала усі ОВА протягм доби повинні обмежити надлишкове освітлення будівель та територій, реклами і підсвітки. Водночас уряд та енергетичні служби працюють у цілодобовому режимі, а громадяни можуть повідомляти про відсутність тепло-, водо- або електропостачання через Лінію 112.

Нагадаємо, що 14 січня Володимир Зеленський повідомив, що під час наради з урядовцями було ухвалено рішення запровадити в українській енергетиці режим надзвичайної ситуації.

Згодом, у своєму вечірньому зверненні він заявив, що у певних містах та громадах на час дії надзвичайної ситуації можуть скасувати командантську годину.