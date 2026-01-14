НC в енергетиці України: комендантську годину можуть скасувати у деяких містах, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість скасування комендантської години у певних містах та громадах на час дії надзвичайної ситуації. За його словами, таке рішення дозволить людям отримувати необхідну підтримку, а бізнесу – планувати свою роботу ефективніше.

Про це під час свого вечірнього звернення повідомив Володимир Зеленський та зазначив, що відповідні зміни будуть враховувати безпекову ситуацію в кожному регіоні.

Президент зазначив, що уряд має підготувати пропозиції щодо перегляду правил комендантської години, щоб у тих містах і громадах, де це безпечно, обмеження могли бути зняті.

"Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно. Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально", — додав президент.

НC в енергетиці України: що про це каже Зеленський

Нагадаємо, що ввечері 14 січня Володимир Зеленський повідомив, що під час наради з урядовцями було ухвалено рішення запровадити в українській енергетиці режим надзвичайної ситуації. Зокрема, причиною таких дій є наслідки обстрілів РФ та різке погіршенням погодних умов. Наразі відповідальність за координацію заходів із забезпечення безпеки людей та громад, а також вирішення практичних питань поклали на першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України.

Крім того, за словами Зеленського, у Києві планується створення спеціального штабу, який цілодобово координуватиме роботи з відновлення критичної інфраструктури та надання допомоги громадянам. Також у столиці мають намір збільшити кількість Пунктів Незламності та провести перевірку існуючих для підвищення їхньої ефективності.

Раніше Фокус писав, що близько 400 багатоповерхівок лишаються без опалення, а кияни не мають світла до 10 годин на добу. За словами Кличка, ситуація з електропостачанням у Києві залишається "дуже складною".