НС в энергетике Украины: комендантский час могут отменить в некоторых городах, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности отмены комендантского часа в определенных городах и общинах на время действия чрезвычайной ситуации. По его словам, такое решение позволит людям получать необходимую поддержку, а бизнесу — планировать свою работу эффективнее.

Об этом во время своего вечернего обращения сообщил Владимир Зеленский и отметил, что соответствующие изменения будут учитывать ситуацию с безопасностью в каждом регионе.

Президент отметил, что правительство должно подготовить предложения по пересмотру правил комендантского часа, чтобы в тех городах и общинах, где это безопасно, ограничения могли быть сняты.

"Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно. Чиновники должны представить соответствующие предложения. Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально", — добавил президент.

НС в энергетике Украины: что об этом говорит Зеленский

Напомним, что вечером 14 января Владимир Зеленский сообщил, что во время совещания с чиновниками было принято решение ввести в украинской энергетике режим чрезвычайной ситуации. В частности, причиной таких действий являются последствия обстрелов РФ и резкое ухудшением погодных условий. Сейчас ответственность за координацию мер по обеспечению безопасности людей и громад, а также решение практических вопросов возложили на первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины.

Кроме того, по словам Зеленского, в Киеве планируется создание специального штаба, который круглосуточно будет координировать работы по восстановлению критической инфраструктуры и оказанию помощи гражданам. Также в столице намерены увеличить количество Пунктов Несокрушимости и провести проверку существующих для повышения их эффективности.

Ранее Фокус писал, что около 400 многоэтажек остаются без отопления, а киевляне не имеют света до 10 часов в сутки. По словам Кличко, ситуация с электроснабжением в Киеве остается "очень сложной".