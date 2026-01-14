В енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації: що планує робити влада, — Зеленський

В українській енергетиці планують запровадити режим надзвичайної ситуації через наслідки російських обстрілів та різке погіршення погодних умов. Зокрема, для Києва створять окремий штаб, який координуватиме відновлювальні роботи та стабільність постачання електроенергії й тепла.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив президент Володимир Зеленський після проведення наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України.

Так, під час цієї зустрічі посадовці детально обговорили, як найбільш ефективно відновлювати електропостачання та опалення після ударів російської армії та морозів.

Зрештою, за словами Зеленського, вони вирішили, що у Києві буде створено спеціальний штаб, який постійно координуватиме дії з відновлення критичної інфраструктури та допомоги громадянам. Водночас на загальнонаціональному рівні планується введення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

"Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України", — зауважив президент.

Також уряд хоче активізувати співпрацю з міжнародними партнерами для отримання необхідного обладнання та технічної підтримки. Крім того, буде спрощено процедури підключення резервних джерел енергії до мереж і збільшено імпорт електрики, щоб забезпечити стабільну роботу системи.

Крім того, Зеленський доручив переглянути правила комендантської години під час надзвичайно холодної погоди, аби громадяни могли безперешкодно користуватися пунктами підтримки, а бізнес — планувати свою роботу з урахуванням ситуації в енергетиці. У Києві, за його словами, планується збільшити кількість Пунктів Незламності та перевірити існуючі.

"Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації. Важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни", — додав він.

Нагадаємо, що, за словами мера Києва Віталія Кличка, ситуація з електропостачанням у столиці дуже складна. Зокрема, близько 400 багатоповерхівок лишаються без опалення, а кияни не мають світла до 10 годин на добу.

Також Фокус писав, що 13 січня Уряд повідомляв про посилення координації дій для стабілізації енергосистеми та забезпечення безперебійного постачання продуктів для киян.