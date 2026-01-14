"Столиця в екстремальних умовах": Кличко заявив про найскладнішу ситуацію у Києві за час війни

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці склалася найскладніша ситуація з 4 роки повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, близько 400 багатоповерхівок лишаються без опалення, а кияни не мають світла до 10 годин на добу.

Про ситуацію з опаленням і відключеннями світла у Києві Віталій Кличко розповів за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 січня. Він зазначив, що ситуація подібного масштабу склалася вперше за час повномасштабної війни.

"Наголосив на комісії ТЕБ та НС, що столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах. І при цьому — під загрозою нових атак ворог. В першу чергу на інфраструктуру", — заявив міський голова.

Відключення світла у Києві

За словами Кличка, ситуація з електропостачанням у Києві залишається "дуже складною". Погодинні графіки відключень у столиці не діють, енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми.

За даними компанії ДТЕК, без електроенергії у Києві люди можуть залишатися до 10 годин, а іноді й довше. Світло дають приблизно на 3 години. Енергетики зазначають, що час відключень може змінюватися, бо енергосистема через пошкодження внаслідок російських ударів і негоди працює в аварійних умовах.

"Тому, на жаль, аварійні відключення триватимуть. Про це треба говорити чесно. Щоб люди розуміли ситуацію", — сказав міський голова.

Ситуація з опаленням у Києві

Віталій Кличко повідомив, що без опалення у Києві станом на 14 січня лишаються близько 400 багатоповерхових будинків з 6 000, де було припинено теплопостачання після масованого російського обстрілу 9 січня. Частині з цих багатоповерхівок планують подати тепло до вечора.

"Комунальники наші працюють і вдень, і вночі. Ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб повернути людям необхідні послуги", — сказав міський голова.

Він додав, що ситуація з опаленням більш стабільна на правому березі столиці, та лишається складнішою на лівому.

За його словами, у Києві розгорнуто понад 1 200 пунктів обігріву. Кличко доручив підприємствам столиці виплатити додаткову грошову винагороду фахівцям, які працюють над поверненням світла та тепла, та організувати гаряче харчування для осіб, які потребують сторонньої допомоги та стоять на обліку в територіальних центрах районів.

Аварійні відключення світла у Києві тривають

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час засідання Верховної Ради 14 січня розповіла, що населені пункти у Київській області повертаються до стабілізаційних графіків, проте у самому Києві діють екстрені відключення світла. За її словами, поліпшення графіків можливе з вечора 15 січня, якщо не буде нових масованих обстрілів.

У ДТЕК розповіли про ситуацію в системі та зазначили, що якщо відключення триває понад 12 годин, це може свідчити про локальну аварію. В такому випадку потрібно перевірити інформацію через чат-бот чи на сайті ДТЕК, а якщо даних немає, звернутися до ЖЕКу або ОСББ.