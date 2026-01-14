Блекаут в Україні: на Київщині повертаються до графіків, в Києві діють екстрені відключення світла

Якщо не буде нових масованих російських атак, то з вечора 15 січня, у Києві можливе поліпшення графіків відключення світла. А тим часом в Бучанському районі екстрені відключення скасовані.

Про ситуацію із світлом в столиці та області розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час засідання Верховної Ради 14 січня.

Наразі графіки в столиці, за її словами, такі;

5 годин зі світлом і 5 без світла на правому березі — у Шевченківському, Подільському, частково — Солом'янському, Голосіївському, Печерському районах.

3-4 години з електрикою і 9-10 без світла — на лівому березі (Дніпровський, Дарницький, Деснянський райони) та на правому: частково Шевченківський та Оболонський райони.

"Якщо не буде масованих атак — хочу це ще раз підкреслити, — то у нас в четвер з вечора буде поліпшення графіків. Я боюсь таке казати на загал і казати, яка підстанція буде відновлена, але кажу, що це буде четвер", — зазначила очільниця уряду.

Свириденко зауважила, що більше говорити не можна через безпекову ситуацію — аби не розкривати Росії вражені та відновлені об'єкти.

Вона повідомила, що влада застосовує заходи, аби покращити ситуацію в столичному регіоні:

переглядає перелік об'єктів критичної інфраструктури, якій не вимикають електрику. Насамперед не мають відключати медзаклади та оборонно-промисловий комплекс. Перегляд дає змогу вивільнити до 1 ГВт;

з продуктовими мережами влада готова допомогти: від ритейл-мереж і бізнес-спільнот збирають інформацію про потреби в генераторах;

там у Києві, де найбільше проблема з заживленням, житлові будинки за дорученням уряду та ДСНС забезпечують генераторами;

резерви палива достатні. Оператори імпортують збільшений обсяг палива, щоб сформувати запас.

Юлія Свириденко анонсувала енергетичний "Рамштайн" найближчими днями, аби ще раз пояснити партнерами потреби в забезпеченні необхідним обладнанням. Всі списки передані заздалегідь.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що бригади ДТЕК цілодобово працюють в області, щоб подолати наслідки обстрілів та сильної негоди.

І в Бучанському районі вдалося стабілізувати ситуацію: "Екстрені відключення скасовані, переходимо до графіків", - сказано у повідомленні.

Бориспільський та Броварський райони: тривають екстрені відключення.

"Також в усій області є точкові аварії через негоду. Робимо все можливе, щоб ліквідувати їх наслідки. Дякуємо за терпіння та розуміння", - резюмували енергетики.

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, що під час екстрених відключень світла ситуація така: 3 години з електроенергією і до 10 — без неї. Енергетики зауважили, що якщо за якоюсь адресою світла не дають вже понад 12 годин, це, ймовірно, свідчить про локальну аварію.