Блэкаут в Украине: на Киевщине возвращаются к графикам, в Киеве действуют экстренные отключения света

Если не будет новых массированных российских атак, то с вечера 15 января, в Киеве возможно улучшение графиков отключения света. А тем временем в Бучанском районе экстренные отключения отменены.

О ситуации со светом в столице и области рассказала премьер-министр Юлия Свириденко во время заседания Верховной Рады 14 января.

Сейчас графики в столице, по ее словам, такие;

5 часов со светом и 5 без света на правом берегу — в Шевченковском, Подольском, частично — Соломенском, Голосеевском, Печерском районах.

3-4 часа с электричеством и 9-10 без света — на левом берегу (Днепровский, Дарницкий, Деснянский районы) и на правом: частично Шевченковский и Оболонский районы.

"Если не будет массированных атак — хочу это еще раз подчеркнуть, — то у нас в четверг с вечера будет улучшение графиков. Я боюсь такое говорить в целом и говорить, какая подстанция будет восстановлена, но говорю, что это будет четверг", — отметила глава правительства.

Свириденко отметила, что больше говорить нельзя из-за ситуации с безопасностью — чтобы не раскрывать России пораженные и восстановленные объекты.

Она сообщила, что власти применяют меры, чтобы улучшить ситуацию в столичном регионе:

пересматривает перечень объектов критической инфраструктуры, которой не отключают электричество. Прежде всего не должны отключать медучреждения и оборонно-промышленный комплекс. Пересмотр позволяет высвободить до 1 ГВт;

с продуктовыми сетями власти готовы помочь: от ритейл-сетей и бизнес-сообществ собирают информацию о потребностях в генераторах;

там в Киеве, где больше всего проблема с запиткой, жилые дома по поручению правительства и ГСЧС обеспечивают генераторами;

резервы топлива достаточны. Операторы импортируют увеличенный объем топлива, чтобы сформировать запас.

Юлия Свириденко анонсировала энергетический "Рамштайн" в ближайшие дни, чтобы еще раз объяснить партнерами потребности в обеспечении необходимым оборудованием. Все списки переданы заранее.

Тем временем в ДТЭК сообщили, что бригады ДТЭК круглосуточно работают в области, чтобы преодолеть последствия обстрелов и сильной непогоды.

И в Бучанском районе удалось стабилизировать ситуацию: "Экстренные отключения отменены, переходим к графикам", — говорится в сообщении.

Бориспольский и Броварской районы: продолжаются экстренные отключения.

"Также во всей области есть точечные аварии из-за непогоды. Делаем все возможное, чтобы ликвидировать их последствия. Спасибо за терпение и понимание", — резюмировали энергетики.

Напомним, в ДТЭК объяснили, что во время экстренных отключений света ситуация такая: 3 часа с электроэнергией и до 10 — без нее. Энергетики отметили, что если по какому-то адресу света не дают уже более 12 часов, это, вероятно, свидетельствует о локальной аварии.