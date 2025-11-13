Крах энергетики Украины — что грозит отрасли из-за пленок Миндича и как этого не допустить

Третий день обсуждают скандальные новости о подозрении нескольким лицам, среди которых чиновники, в хищении средств в энергетике. Обсуждают все и всюду: в соцсетях, в метро, магазинах, в частных разговорах. И резонанс вполне понятен, учитывая то, что речь идет об огромных суммах, о незаурядных подозреваемых, российском следе в форме беглого экс-депутата, о том, что кражи были в сфере энергетики, которая уже четвертый год страдает от обстрелов в тот момент, когда страна борется за свое существование ценой десятков, а может, и сотен тысяч жизней. А это же еще не конец "сериала" от НАБУ.

Но хочется несколько развить тему. И, к сожалению, негатива в этих рассуждениях будет больше, чем хорошего.

Прежде всего в энергетике есть честные люди. И этих людей значительно больше, чем нечестных. Сам факт, что энергетика после трех лет обстрелов до сих пор держится, — заслуга именно тех честных и преданных энергетиков: от линейного персонала, который в жару, дожди, морозы — в любых условиях прилагает силы, чтобы ремонтировать и восстанавливать поврежденные объекты, до честных руководителей предприятий, компаний и ведомств. Бросать тень на всех представителей отрасли сквозь призму этого коррупционного скандала было бы ошибкой.

Однако проблема заключается в том, что аморальное и преступное поведение небольшой стаи шакалов бросает тень на всю отрасль. И хуже всего, что это может (и, в конце концов, точно будет) порождать недоверие.

Сегодня и электроэнергетика, и газовая отрасль — в сложном положении. Уже шестую неделю подряд продолжается новый виток российского энергетического террора.

Под ударом — генерация электроэнергии, подстанции и инфраструктура по передаче и распределению электроэнергии в разных регионах. Как следствие, дефициты, которые испытывают жители практически по всей стране.

Под атаками — добыча и транспортировка газа. Правда, пока рядовой потребитель этого не ощущает.

Под ударами — топливная инфраструктура, хоть и не в таких масштабах, как это было в начале полномасштабного вторжения.

И большой риск заключается в том, что начнут ставить под сомнение все, что касается сказанного об энергетике, и будут закрадываться подозрения относительно того, что кто-то соврал или украл. Кто-то конкретный или вообще все.

А в случае попыток очернить кого-то из честных? Это же значительно проще в отношении честного энергетика, если кто-то просто решит сводить собственные счеты. Рядовому обывателю не будет понятно, кого-то обвинили правдиво или оговорили.

В условиях недоверия, непонимания происходящего и простоты манипуляций следует и следующая угроза — нивелирование, сомнение всей идеи энергетических рынков. А наш путь — это идти в направлении прозрачных и эффективных рынков подальше от ручного управления, которое неразрывно связано с соблазнами коррупции. И это, напомню, неотъемлемая часть евроинтеграции Украины. Сейчас мы услышим много вроде "а вот раньше...".

Очень сомневаюсь, что наш враг воздерживается от использования таких спекуляций и манипуляций в тех ИПСО, которые они осуществляют. Начиная с 2022 года, россияне активно вбрасывают фейки, на которые повелись многие вменяемые люди. Теперь почва для этого может стать еще более привлекательной. Потому что для врага важно разрушать общество недоверием, а сейчас для них это может стать проще.

Но кроме того, есть еще одна большая угроза — политический кризис в условиях, если не будут приняты адекватные управленческие решения. А в условиях войны и энергетического террора это бремя может стать непосильным. Развитие событий может стать непредсказуемым. Кризис доверия и политический кризис, которые просто недопустимы в условиях войны на истощение.

Мой один очень умный друг как-то сказал фразу: "Мы не можем проиграть эту войну. Но, к сожалению, мы можем сделать все, чтобы ее не выиграть". И вот слон в комнате стал слишком большим, чтобы его не замечать. И если с этим слоном не разобраться, то можно и проиграть. Общество ожидает от власти уже наконец адекватного ответа, потому что история с яйцами и куртками, видно, ничему не научила.

