Две недели холодов и тревоги. Что будет с электричеством и газом в Украине до конца зимы

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ФЕВРАЛЬ ПРИНОСИТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТРЕВОГУ

В отличие от января прошлого года, когда были зафиксированы температурные минимумы года, первые недели нового года радовали нас теплой погодой и добавляли обманчивого ощущения стабильности. Ситуация меняется сейчас, и прогнозы погоды говорят о падении температуры ниже -10 С на достаточно длительный период.

На прошлой неделе привычными были аварийные отключения на левобережье. Также начали применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Нельзя исключать масштабного возвращения графиков отключений, которые, правда, не будут одинаковыми во всех регионах. Повторюсь, что ситуация на левобережье значительно сложнее из-за существенного дефицита генерирующих мощностей в этом регионе. Магистральные сети банально не спроектированы таким образом, чтобы передавать необходимые объемы электроэнергии с правого берега, где находятся три атомные электростанции и импортный интерфейс, на левобережье.

Здесь надо отреагировать на возможные упреки типа "А почему за столько времени не построено новых линий?". Прежде всего потому, что это процесс совсем не быстрый, а во-вторых, еще год назад ситуация с доступными мощностями на левом берегу выглядела совсем иначе и даже при температуре -10 С в регионе не вводились графики отключений. И потребности для ремонтов и строительства мощностей были как никогда большими после кампании вражеских массированных обстрелов.

Поэтому, даже при отсутствии новых обстрелов и повреждений, ситуация с электроснабжением может ухудшиться. Однако холодная погода собственно обостряет риск того, что атаки могут стать более частыми. Еще больше ситуация осложняется и тем, чтобы объектом атак сейчас является не только объединенная энергосистема, но и газовая инфраструктура.

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С начала года враг сфокусировал свои удары на объектах хранения, а затем и добычи газа. Например, один из локальных таких ударов имел место в течение выходных, как свидетельствуют СМИ. Создается впечатление, что "Нафтогаз" прибегнул к импорту природного газа именно из-за таких атак.

Запасы газа в хранилищах действительно низкие. Но ведь все относительно. Если исходить из арифметики нормальных суточных объемов добычи (с учетом того, что "Укргаздобыча" рекордно нарастила добычу за время полномасштабной войны) и запасов газа в хранилищах, то до конца марта газа должно хватить (хотя и не исключены были бы кампания типа "прикрути", как это было в 2017 году). Однако эта арифметика условна, ведь она не учитывает риска разрушения газовой инфраструктуры и падения добычи или возможностей подъема газа из хранилищ. А именно такие атаки происходили в последние недели. Вышеупомянутая новость об обстреле объекта газодобычи — не единственная. "Блумберг", ссылаясь на свои источники, сообщил о существенном сокращении добычи после атак.

Конечно, "Нафтогаз" мог бы импортировать и больше летом. Чем именно руководствовались в компании, мне неизвестно, однако, не исключено, что в течение года "Нафтогаз" воздерживался от импорта газа, опасаясь именно атак на подземные газохранилища, которые системно начались в марте-апреле прошлого года (до этого ПХГ не были объектом системных атак).

Можно задать много вопросов "Нафтогазу", в том числе и по поводу их стратегии работы с коммерческими потребителями газа в конце 2024 года и формирования запасов. Но ключевая проблема и ключевая угроза сегодня — это удары врага по газовой инфраструктуре, которые были очень ощутимыми для баланса газа.

За последние два года мы в значительной степени привыкли с атаками на электроэнергетику. Под ударом теперь и газовая система. На следующий год там нужно было бы импортировать 2-3 миллиарда кубометров газа. В случае повреждений добычи эта потребность существенно возрастет. А предпосылок для дешевого газа на следующий год пока нет.

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