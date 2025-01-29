ПВО бережет Украину, но расслабляться рано: о чем говорят итоги половины отопительного сезона

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ПОЛОВИНА ЗИМЫ ПОЗАДИ. ВЫВОДЫ И ОЖИДАНИЯ

Украинская энергосистема прошла экватор осенне-зимнего периода. Несмотря на все опасения, несмотря на обстрелы и все проблемы, которые есть на рынках, например, долги, пока ситуация выглядит лучше, чем даже оптимистичные прогнозы, которые озвучивались летом или осенью. Фактически за почти два месяца зимы масштабы отключений были минимальными.

Этому, конечно же, есть причины. С одной стороны, большее количество систем противовоздушной защиты дало возможность минимизировать потери от обстрелов. С другой стороны, погода явно на нашей стороне — большинство недель зимы наблюдалась плюсовая температура, которая определяет меньшие объемы спроса на электроэнергию. И то, что в январе температура в некоторые дни достигала +8 градусов, однозначно способствует тому, что мы живем без графиков отключений.

И хотя за прошлый год были установлены новые мощности газовой и солнечной генерации, этот прирост нельзя назвать бумом, несмотря на то, что были существенно упрощены условия подключения и ввода в эксплуатацию новых установок. Как я уже писал, этому есть две ключевые причины: непонимание бизнес-процессов на рынке электроэнергии непрофильным бизнесом, а также искажение бизнес-модели долгами на рынке.

К сожалению, ветровая генерация, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с газовой и солнечной, показала очень малые приросты в прошлом году. В прошлом году в Украине установили до 44,6 МВт ветровых электростанций, тогда как в 2023 — 238 МВт. Между тем мощности СЭС в прошлом году выросли на около 800 МВт. Увеличению мощности СЭС способствовала, в частности, отмена летом 2024 года НДС и пошлины на импорт солнечных панелей и другого энергооборудования. В то же время, с введением льгот для ветровой энергетики были проблемы. Сейчас парламент готовит стимулы, которые должны решить проблему низких темпов строительства ветровой энергетики.

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Рост газовой генерации, естественно, обусловил рост потребления газа. На этом фоне положительным является рост добычи газа компаниями "Нафтогаза". В прошлом году дочка "Нафтогаза" — "Укргаздобыча" увеличила добычу товарного природного газа на 5% — до 13,9 млрд кубометров по сравнению с 13,2 в 2023 году. В прошлом году компания ввела в эксплуатацию 83 новые скважины, из которых 60 — эксплуатационные, а 23 — поисково-разведочные.

Конечно, все позитивы первой половины зимы не должны расслаблять. Потому что, конечно, систем ПВО недостаточно, чтобы полностью обезопасить себя при обстрелах. И точно так же нельзя исключать похолодание в феврале, который традиционно был самым холодным из месяцев зимой в Украине.

Расслабляться слишком рано. Вспомним начало 2024 года, когда большинство на фоне окончания зимы и ощутимости обстрелов верили в то, что хотели, что обстрелы закончились. Но с 22 марта 2024 года началась новая масштабная кампания обстрелов с многочасовыми отключениями.

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