Навстречу зиме-2026: что делать прямо сейчас, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону

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УРОКИ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЫ?

Ситуация в энергосистеме остается напряженной. Из-за морозной температуры могут возникать дефицит электроэнергии: аварийные графики отключений и графики ограничения мощностей для промышленных потребителей имеют место в течение последних двух недель. Российские удары по объектам газодобычи — как государственных, так и частных — крайне негативно повлияли на баланс природного газа и обусловили необходимость срочного импорта газа. Дефицит газа очевидно влияет и на работу газовой генерации, в том числе частных промышленных потребителей, которые строили генерацию для обеспечения собственных нужд в условиях отключений.

Вероятно, чтобы смягчить проблему дефицита газа, на электростанциях увеличат использование мазута. Экспорт мазута был запрещен вскоре после полномасштабного вторжения и запрет действовал до 2024 года. Разрешение на экспорт мазута в 2025 году было сохранено, хотя и экспортная квота была несколько уменьшена. В последнее время чистый мазут не экспортировали, но за границу шло топливо для бункеровки, для производства которого используется мазут. До 2022 года проблема складирования и экспорта мазута была головной болью для нефтепереработчиков. Главное, чтобы теперь проблемой на стал импорт мазута.

Через 7-10 дней среднесуточная температура воздуха поднимется выше нуля. Среднесуточный спрос на газ спадет. В то же время уже через 1-2 недели стоит ожидать заметного роста генерации солнечными электростанциями. Поэтому, так или иначе, но нынешний отопительный сезон мы пройдем — с ограничениями или без.

Но уже стоит другой вопрос — а что будет следующей зимой? Потенциальные обстрелы в течение следующего года — ключевой фактор прохождения следующего отопительного сезона. Полная непрогнозируемость о продолжительности энергетического террора ставит большие вопросы, как готовиться к следующей зиме.

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Нужно импортировать значительные объемы газа. И стоит вопрос, где его безопасно хранить.

Можно накопить мазут, но опять же вопрос его безопасного хранения.

Какие будут инициативы от правительства, чтобы ускорить ремонт поврежденной тепловой генерации?

Что будет с новой распределенной генерацией? И понятно, что нельзя основную ставку делать на газовую. Успеем ли мы до следующей зимы построить новые ветровые мощности и аккумуляцию? Что будет сделано, чтобы ускорить процесс?

За более чем два года энергетического террора запас прочности украинской энергетики существенно исчерпан. И только заявлений, планов и объявлений крупных строек мало, чтобы пройти следующую зиму.

Но, пожалуй, ключевой вопрос на следующий осенне-зимний период — обеспечение газом. Для следующей зимы нужно импортировать и добыть больше газа, чем это делалось для осенне-зимних периодов предыдущих лет с момента полномасштабной войны. К слову, в ЕС аналогично будет высокая потребность импорта для заполнения хранилищ на следующую зиму. Для Украины это значительно сложнее на фоне вызовов обстрелов газовой инфраструктуры. Но потребность в газе никуда не исчезает. Не исключено, что придется заранее законтрактовать поставки сжиженного газа для зимних месяцев. В конце концов, этот газ всегда можно продать — покупатели для него найдутся, в условиях высокого спроса, который будет в ЕС в следующем году. Только вот сомнительно, что достичь таких целей можно будет старыми методами с чрезмерно зарегулированным рынком. Новые ПСО не спасут ситуацию с газом для прохождения следующей зимы.

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