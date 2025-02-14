Украина получила тысячи солнечных панелей: где они будут генерировать энергию

Солнечные электростанции обеспечат бесперебойное питание в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

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В рамках инициативы "Луч надежды" Украина получила от итальянской компании Enel S.p.A. почти 6000 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт, которые будут питать электроэнергией больницы. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Инициатива "Луч надежды" была основана Европейской Комиссией, Министерством энергетики Украины и Министерством здравоохранения Украины. Она направлена на обеспечение солнечными критической медицинской инфраструктуры.

"Это имеет чрезвычайно важное значение в условиях, когда Россия каждый день обстреливает нашу энергетику ракетами и дронами, ведь оборудование позволяет обеспечить бесперебойное питание критического оборудования больниц, а значит — и жизни сотен и тысяч больных", — заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак.

В Минэнерго планируют реализовать этот проект в около 300 больницах по всей Украине. Ожидается, что солнечные панели будут питать критическую инфраструктуру медучреждений даже при отсутствии централизованного электроснабжения.

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На сегодня проект реализуется в 18 медучреждениях в пяти регионах Украины. В трех медучреждениях в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях солнечные электростанции уже установлены и работают. В частности, оборудование введено в экспликацию в Центре первичной медико-санитарной помощи в Коцюбинском.

Мы стремимся расширить эту важную инициативу по всей Украине, обеспечивая полноценную и бесперебойную работу жизненно необходимых медицинских учреждений", — сказал заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Копач.

Напомним, группа ДТЭК планирует инвестировать 450 млн евро в строительство части Тилигульской ветроэлектростанции в Николаевской области.

Фокус также писал о том, как солнечные панели работают зимой и что нужно учитывать в холодное время года.