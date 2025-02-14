Україна отримала тисячі сонячних панелей: де вони генеруватимуть енергію

Сонячні електростанції забезпечать безперебійне живлення в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

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У межах ініціативи "Промінь надії" Україна отримала від італійської компанії Enel S.p.A. майже 6000 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт, які живитимуть електроенергією лікарні. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Ініціатива "Промінь надії" була заснована Європейською Комісією, Міністерством енергетики України та Міністерством охорони здоров'я України. Вона спрямована на забезпечення сонячними батареями критичної медичної інфраструктури.

"Це має надзвичайно важливе значення в умовах, коли Росія щодня обстрілює нашу енергетику ракетами та дронами, адже обладнання дає змогу забезпечити безперебійне живлення критичного обладнання лікарень, а відтак — і життя сотень та тисяч хворих", — заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

У Міненерго планують реалізувати цей проєкт у близько 300 лікарнях по всій Україні. Очікується, що сонячні панелі живитимуть критичну інфраструктуру медзакладів навіть за відсутності централізованого електропостачання.

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На сьогодні проєкт реалізується у 18 медзакладах у п'яти регіонах України. У трьох медзакладах у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях сонячні електростанції вже встановлені та працюють. Зокрема, обладнання введено в експлікацію в Центрі первинної медико-санітарної допомоги в Коцюбинському.

Ми прагнемо розширити цю важливу ініціативу по всій Україні, забезпечуючи повноцінну та безперебійну роботу життєво необхідних медичних закладів", — сказав заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Копач.

Нагадаємо, група ДТЕК планує інвестувати 450 млн євро в будівництво частини Тилігульської вітроелектростанції в Миколаївській області.

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