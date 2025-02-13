Потужність старих сонячних панелей можна відновити на 100%: що придумали вчені

За словами дослідників, перероблена за допомогою нового методу сонячна батарея має ту саму ефективність, що і її вихідна версія.

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Група дослідників з Університету Лінчепінга розробила метод багаторазового перероблення всіх частин сонячної панелі без використання екологічно небезпечних розчинників, який дає змогу відновити вихідну потужність. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на порталі EurekAlert.

Як зазначають учені, кремнієві сонячні панелі першого покоління присутні на ринку вже понад 30 років і вже перебувають наприкінці свого життєвого циклу. Це створило несподівану проблему, пов'язану з їхньою утилізацією.

"Наразі не існує ефективної технології переробки відходів кремнієвих панелей. Ось чому старі сонячні панелі опиняються на звалищі. Величезні гори електронних відходів, з якими нічого не можна зробити", — сказав постдок Сюнь Сяо.

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Професор оптоелектроніки Фен Гао додав, що при розробці нових сонячних панелей необхідно враховувати, наскільки вони перероблювані. Одним із перспективних матеріалів для сонячних елементів нового покоління вважається перовскіт.

Існуючі методи переробки перовскітних сонячних панелей, як правило, пов'язані з використанням речовини під назвою диметилформамід, поширеного інгредієнта в розчинниках для фарб. Він токсичний, небезпечний для довкілля і потенційно канцерогенний.

Зі свого боку вчені з Лінчепінгського університету стверджують, що їм вдалося розробити технологію переробки перовскітних сонячних панелей, в якій основним розчинником є вода. Перероблена за новим методом сонячна батарея має ту саму ефективність, що й вихідна.

Вчені розробили метод переробки з використанням води Фото: eurekalert.org

"Зараз на ринку багато компаній, які хочуть вивести на ринок перовскітні сонячні елементи, але ми хотіли б уникнути ще одного звалища. У цьому проєкті ми розробили метод, за якого всі деталі можуть бути повторно використані в новому перовскітному сонячному елементі без шкоди для його продуктивності", — підкреслив постдок Няньшен Сюй.

Сюнь Сяо наголосив, що нова технологія дає змогу переробити все: покривне скло, електроди, шари перовскіту, а також шар перенесення заряду. Наступним кроком для дослідників є розробка методу для більш масштабного використання в промисловому процесі.

Нагадаємо, канадський стартап Enertopia представив технологію, яка охолоджує сонячні панелі за допомогою води, збільшуючи їхню вихідну потужність і продовжуючи термін служби.

Зі свого боку американська компанія Heat2Power, заснована командою вчених з Мічиганського університету, представила модульну панель, здатну перетворювати тепло на електроенергію.