На 20% більше енергії: дешева речовина збільшить ефективність сонячних панелей

Нова технологія використовує конденсат, щоб охолоджувати сонячні панелі, збільшуючи таким чином вироблення електроенергії.

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Канадський стартап Enertopia представив технологію, яка охолоджує сонячні панелі за допомогою води, збільшуючи їхню вихідну потужність і продовжуючи термін служби. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що система призначена для уловлювання та утримання вологи, яка утворюється на панелі внаслідок конденсації. У посушливі періоди, коли волога не буде утворюватися природним чином, система рекуперації тепла може використовувати штучно розпорошену воду.

За даними Enertopia, система може збільшити вироблення сонячної енергії до 13,8% на рік і до 19,9% на місяць залежно від сезону. Результати підтверджені американською консалтинговою фірмою Thermal Energy System Specialists, LLC.

Компанія заявила, що сонячні панелі, оснащені звичайними системами охолодження, потенційно схильні до теплового удару під час контакту з системою передачі холодної рідини. Enertopia вирішує цю проблему, пропонуючи систему з відкритим контуром, яка допомагає запобігти тепловому удару.

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"Система з відкритим контуром відокремлює системи передавання рідини, які можуть містити холодну рідину, від фотоелектричної панелі, водночас швидко стимулюючи та/або витягаючи тепло з фотоелектричної панелі та спрямовуючи його в системи передавання рідини", — пояснили в компанії.

Технологія призначена для модернізації вже наявних сонячних панелей. Систему збору вологи можна також використовувати для поливу рослин у посушливих районах.

Нагадаємо, дослідники з Пекінського університету розробили нову технологію, яка може підвищити ефективність перетворення енергії перовскітних сонячних елементів до 24%.

Зі свого боку дослідники з Політехнічного університету Каталонії розробили гібридні сонячні елементи, які можуть виробляти електроенергію і зберігати її.