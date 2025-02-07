Не тільки генерує, а й зберігає енергію: створено незвичайну сонячну батарею (фото)

Інноваційний пристрій вирішує одразу дві проблеми традиційних сонячних панелей: нагрівання і використання шкідливих матеріалів.

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Дослідники з Політехнічного університету Каталонії розробили гібридні сонячні елементи, які можуть виробляти електроенергію і зберігати її. Про це йдеться на офіційному сайті університету.

Як зазначають науковці, одним із недоліків сонячної енергетики є переривчасте виробництво енергії. Щоб зберігати надлишки енергії і використовувати їх у години, коли не світить сонце, потрібні надійні акумулятори. Однак багато сучасних батарей покладаються на нестійкі матеріали і не працюють оптимально, в основному через нагрівання.

Вчені розробили інноваційний сонячний елемент Фото: Політехнічний університет Каталонії

Дослідницька група розробила технологію для вирішення обох проблем. Йдеться про перший гібридний пристрій, який об'єднує кремнієвий сонячний елемент з інноваційною системою зберігання під назвою MOST, що означає молекулярні системи зберігання сонячної теплової енергії.

MOST складається з органічних молекул, які при опроміненні фотонами високої енергії, такими як ультрафіолетове світло, піддаються хімічному перетворенню і зберігають цю енергію для подальшого використання. Особливістю системи є те, що ці молекули також охолоджують сонячний елемент, виступаючи оптичним фільтром і блокуючи фотони, які зазвичай спричиняють нагрівання і знижують ефективність.

Вчені розробили інноваційний сонячний елемент Фото: Політехнічний університет Каталонії

Таким чином, новий пристрій дає змогу як генерувати електрику, так і зберігати хімічну енергію. При цьому MOST використовує такі поширені елементи, як вуглець, водень, кисень і азот, тим самим пропонуючи більш екологічний спосіб зберігання енергії.

Під час експериментальних випробувань пристрій показав ефективність використання сонячної енергії до 14,9%. Очікується, що ця технологія задовольнить зростаючий попит на чисту енергію та ефективне її зберігання.

Вчені розробили інноваційний сонячний елемент Фото: Політехнічний університет Каталонії

Нагадаємо, дослідники з Університету Нового Південного Уельсу в Австралії досягли світового рекорду ефективності перетворення енергії в 13,2% для широкозонних сонячних елементів на основі кестериту.

Також повідомлялося, що китайський стартап Mellow Energy створив сонячну панель ML-Flex, яка, за твердженням компанії, є "найбільшим у світі" гнучким перовскітним фотоелектричним модулем.