Не только генерирует, но и хранит энергию: создана необычная солнечная батарея (фото)

Инновационное устройство решает сразу две проблемы традиционных солнечных панелей: нагрев и использование вредных материалов.

Related video

Исследователи из Политехнического университета Каталонии разработали гибридные солнечные элементы, которые могут вырабатывать электроэнергию и хранить ее. Об этом говорится на официальном сайте университета.

Как отмечают ученые, одним из недостатков солнечной энергетики является прерывистое производство энергии. Чтобы хранить излишки энергии и использовать их в часы, когда не светит солнце, нужны надежные аккумуляторы. Однако многие современные батареи полагаются на неустойчивые материалы и не работают оптимально, в основном из-за нагрева.

Ученые разработали инновационный солнечный элемент Фото: Политехнический университет Каталонии

Исследовательская группа разработала технологию для решения обеих проблем. Речь идет о первом гибридном устройстве, которое объединяет кремниевый солнечный элемент с инновационной системой хранения под названием MOST, что означает молекулярные системы хранения солнечной тепловой энергии.

MOST состоит из органических молекул, которые при облучении фотонами высокой энергии, такими как ультрафиолетовый свет, подвергаются химическому преобразованию и сохраняют эту энергию для последующего использования. Особенностью системы является то, что эти молекулы также охлаждают солнечный элемент, выступая в качестве оптического фильтра и блокируя фотоны, которые обычно вызывают нагрев и снижают эффективность.

Ученые разработали инновационный солнечный элемент Фото: Политехнический университет Каталонии

Таким образом, новое устройство позволяет как генерировать электричество, так и хранить химическую энергию. При этом MOST использует такие распространенные элементы, как углерод, водород, кислород и азот, тем самым предлагая более экологичный способ хранения энергии.

В ходе экспериментальных испытаний устройство показало эффективность использования солнечной энергии до 14,9%. Ожидается, что эта технология удовлетворит растущий спрос на чистую энергию и эффективное ее хранение.

Ученые разработали инновационный солнечный элемент Фото: Политехнический университет Каталонии

Напомним, исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии достигли мирового рекорда эффективности преобразования энергии в 13,2% для широкозонных солнечных элементов на основе кестерита.

Также сообщалось, что китайский стартап Mellow Energy создал солнечную панель ML-Flex, которая, по утверждению компании, является "крупнейшим в мире" гибким перовскитным фотоэлектрическим модулем.