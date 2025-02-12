На 20% больше энергии: дешевое вещество увеличит эффективность солнечных панелей

Новая технология использует конденсат, чтобы охлаждать солнечные панели, увеличивая таким образом выработку электроэнергии.

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Канадский стартап Enertopia представил технологию, которая охлаждает солнечные панели с помощью воды, увеличивая их выходную мощность и продлевая срок службы. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что система предназначена для улавливания и удержания влаги, которая образуется на панели в результате конденсации. В засушливые периоды, когда влага не будет образовываться естественным образом, система рекуперации тепла может использовать искусственно распыленную воду.

По данным Enertopia, система может увеличить выработку солнечной энергии до 13,8% в год и до 19,9% в месяц в зависимости от сезона. Результаты подтверждены американской консалтинговой фирмой Thermal Energy System Specialists, LLC.

Компания заявила, что солнечные панели, оснащенные обычными системами охлаждения, потенциально подвержены тепловому удару при контакте с системой передачи холодной жидкости. Enertopia решает эту проблему, предлагая систему с открытым контуром, которая помогает предотвратить тепловой удар.

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"Система с открытым контуром отделяет системы передачи жидкости, которые могут включать холодную жидкость, от фотоэлектрической панели, при этом быстро стимулируя и/или извлекая тепло из фотоэлектрической панели и направляя его в системы передачи жидкости", — объяснили в компании.

Технология предназначена для модернизации уже существующих солнечных панелей. Систему сбора влаги можно также использовать для полива растений в засушливых районах.

Напомним, исследователи из Пекинского университета разработали новую технологию, которая может повысить эффективность преобразования энергии перовскитных солнечных элементов до 24%.

В свою очередь исследователи из Политехнического университета Каталонии разработали гибридные солнечные элементы, которые могут вырабатывать электроэнергию и хранить ее.