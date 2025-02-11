Прощайте, солнечные панели на крыше: представлен забор, генерирующий энергию (фото)

Солнечное ограждение SolarRai от Mitrex доступно и непрозрачном и полупрозрачном вариантах, которые отличаются по мощности.

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Канадская компания Mitrex запустила производство солнечных фотоэлектрических ограждений SolarRai. Об этом пишет портал pv magazine.

Ограждения SolarRai доступны в двух вариантах: непрозрачном и на 60% прозрачном. Полупрозрачная модель мощностью 105 Вт включает 20 двусторонних монокристаллических солнечных элементов с зазором между элементами 50 мм. Непрозрачная модель имеет мощность 390 Вт и включает 72 элемента с зазором 2 мм.

Непрозрачная панель SolarRai Фото: Mitrex Полупрозрачная панель SolarRai Фото: Mitrex

Обе модели солнечных заборов имеют габариты 1219x996 мм и весят 38 кг. Общая толщина составляет 51 мм. Заявленная эффективность преобразования солнечной энергии – от 22,0% до 22,5%.

Полупрозрачное ограждение SolarRai Фото: Mitrex Полупрозрачное ограждение SolarRai Фото: Mitrex

Непрозрачную версию SolarRail можно персонализировать с помощью различных цветов и отделок, таких как рисунок под дерево, а также узоров, имитирующих натуральный гранит, штукатурку, красный кирпич, сланец, известняк и мрамор.

Персонализированое ограждение SolaRail Фото: Mitrex

Ограждение, в частности, походит для установки на балконах и крышах. Максимальное напряжение системы составляет 1000 В, а гарантия на материал изделия составляет 25 лет. Компания также обещает 80% от первоначальной производительности через 25 лет эксплуатации.

Ограждение SolarRai на балконах Фото: Mitrex

Напомним, норвежский производитель солнечных панелей Over Easy Solar провел исследование, в ходе которого выявил, что в снежные месяцы вертикальные панели на крыше превосходят по эффективности обычные.

В свою очередь исследователи из Политехнического университета Каталонии разработали гибридные солнечные элементы, которые могут не только вырабатывать электроэнергию, но и хранить ее.