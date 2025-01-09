"В 3-4 раза больше энергии": выявлено преимущество вертикальных солнечных панелей

Согласно исследованию, вертикальные солнечные панели работают лучше при небольшом снежном покрове и вокруг них быстрее тает снег.

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Норвежский производитель солнечных панелей Over Easy Solar провел исследование, в ходе которого выявил, что в снежные месяцы вертикальные панели на крыше превосходят по эффективности обычные. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что компания испытала свои вертикальные солнечные системы в Осло. Исследование показало, что производительность вертикальных панелей остается неизменной до начала весны, даже после выпадения свежего снега.

"Наши данные показывают, что годовая выработка энергии вертикальными солнечными панелями может быть такой же или на 30% выше, чем у обычных солнечных установок на плоской крыше. В зимние месяцы в Норвегии вертикальные солнечные панели вырабатывают в 3-4 раза больше энергии, чем обычные солнечные панели, установленные на плоской крыше", — сказал основатель и генеральный директор компании Трюгве Монгстад.

Как отмечают в Over Easy Solar, вертикальные панели работают лучше при небольшом снежном покрове до 10 см и при частичном снежном покрове до 30 см. При небольшом снежном покрове они получают выгоду от повышенного альбедо из-за снега. Однако если снег покроет вертикальные панели полностью, они не будут генерировать энергию, как и обычные.

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Компания также подчеркнула, что вокруг вертикальных панелей быстрее тает снег. Это происходит потому, что размещение панелей способствует перемешиванию более теплого воздуха со снежной поверхностью. Кроме того, вертикальные панели улавливают тепло, когда светит солнце, ускоряя таяние прилегающего снега.

"Наш продукт был разработан с учетом потребностей установщиков солнечных батарей и владельцев зданий после того, как моя команда и я много лет работали с солнечными установками на плоских крышах в Норвегии", — подчеркнул Трюгве Монгстад.

Напомним, владелец солнечной электростанции из Киевской области Богдан Кушлик наглядно продемонстрировал, почему солнечные панели необходимо чистить от снега.

Также сообщалось, что польские ученые разработали покрытие на основе октасферосиликатов, которое может защитить солнечные панели от обледенения зимой.