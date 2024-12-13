Нужно ли чистить солнечные панели от снега: владелец станции показал разницу (видео)

Зимой фотоэлектрические модули и так работают хуже, чем летом, а снежное покрытие мешает им проводить ток.

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Солнечные панели вырабатывают энергию, даже если покрыты снегом. Однако житель Киевской области Богдан Кушлик в своем YouTube-блоге продемонстрировал, почему их все равно нужно чистить.

Украинец давно увлекается альтернативными источниками энергии, имеет пять ветрогенераторов и значительное количество солнечных модулей. В том числе высоковольтный массив из одиннадцати панелей на крыше хозяйственной постройки под углом 10-12 градусов, который не очень подходит для зимы.

Накануне выпал снег, поэтому Богдан Кушлик имел возможность проверить, мешает ли он производству энергии по состоянию на 9 часов утра. Дисплей на инверторе показал напряжение 324 В и мощность примерно в 16 Вт и силу тока 1 А. Когда же панели почистили, то они начали выдавать более 75-80 Вт и 2 А.

"Напряжение, как видите, не изменилось. Какое было — такое и есть. А ток, который может проходить через панельки — вырос существенно. Поэтому надо ли чистить? Конечно, надо, если есть возможность", — подытожил владелец домашней электростанции.

Ранее Богдан Кушлик рассказал Фокусу о том, как сделать ветрогенератор для дома своими руками. Он решил переделать заводское изделие и со временем увеличил мощность до 600 Вт, а также стабильность его работы.

Писали также, как солнечные панели работают зимой и что нужно учесть. Фотоэлектрические системы способны генерировать энергию даже в холодную погоду, но надо учесть много условий.