Чи потрібно чистити сонячні панелі від снігу: власник станції показав різницю (відео)

Взимку фотоелектричні модулі і так працюють гірше, ніж влітку, а снігове покриття заважає їм проводити струм.

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Сонячні панелі виробляють енергію, навіть якщо вкриті снігом. Однак житель Київської області Богдан Кушлик у своєму YouTube-блозі продемонстрував, чому їх все одно потрібно чистити.

Українець давно захоплюється альтернативними джерелами енергії, має п'ять вітрогенераторів і значну кількість сонячних модулів. У тому числі високовольтний масив з одинадцяти панелей на даху господарчої будівлі під кутом 10-12 градусів, який не дуже підходить для зими.

Напередодні випав сніг, тож Богдан Кушлик мав змогу перевірити, чи заважає він виробництву енергії станом на 9 годину ранку. Дисплей на інверторі показав напругу 324 В і потужність приблизно в 16 Вт і силу струму 1 А. Коли ж панелі почистили, то вони почали видавати понад 75-80 Вт і 2 А.

"Напруга, як бачите, не змінилася. Яка була — така і є. А струм, який може проходити через панельки — виріс суттєво. Тож чи треба чистити? Звичайно, треба, якщо є можливість", — підсумував власник домашньої електростанції.

Раніше Богдан Кушлик розповів Фокусу про те, як зробити вітрогенератор для дому своїми руками. Він вирішив переробити заводський виріб і з часом збільшив потужність до 600 Вт, а також стабільність його роботи.

Писали також, як сонячні панелі працюють узимку та що потрібно врахувати. Фотоелектричні системи здатні генерувати енергію навіть у холодну погоду, але треба врахувати багато умов.