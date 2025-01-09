"У 3-4 рази більше енергії": виявлено перевагу вертикальних сонячних панелей

Згідно з дослідженням, вертикальні сонячні панелі працюють краще за невеликого снігового покриву і навколо них швидше тане сніг.

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Норвезький виробник сонячних панелей Over Easy Solar провів дослідження, під час якого виявив, що в снігові місяці вертикальні панелі на даху перевершують за ефективністю звичайні. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що компанія випробувала свої вертикальні сонячні системи в Осло. Дослідження показало, що продуктивність вертикальних панелей залишається незмінною до початку весни, навіть після випадання свіжого снігу.

"Наші дані показують, що річне вироблення енергії вертикальними сонячними панелями може бути таким самим або на 30% вищим, ніж у звичайних сонячних установок на плоскому даху. У зимові місяці в Норвегії вертикальні сонячні панелі виробляють у 3-4 рази більше енергії, ніж звичайні сонячні панелі, встановлені на плоскому даху", — сказав засновник і генеральний директор компанії Трюгве Монгстад.

Як зазначають в Over Easy Solar, вертикальні панелі працюють краще за невеликого снігового покриву до 10 см і за часткового снігового покриву до 30 см. При невеликому сніговому покриві вони отримують вигоду від підвищеного альбедо через сніг. Однак якщо сніг покриє вертикальні панелі повністю, вони не генеруватимуть енергію, як і звичайні.

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Компанія також підкреслила, що навколо вертикальних панелей швидше тане сніг. Це відбувається тому, що розміщення панелей сприяє перемішуванню більш теплого повітря зі сніговою поверхнею. Крім того, вертикальні панелі вловлюють тепло, коли світить сонце, прискорюючи танення прилеглого снігу.

"Наш продукт розробили з урахуванням потреб установників сонячних батарей і власників будівель після того, як моя команда і я багато років працювали з сонячними установками на плоских дахах у Норвегії", — наголосив Трюгве Монгстад.

Нагадаємо, власник сонячної електростанції з Київської області Богдан Кушлик наочно продемонстрував, чому сонячні панелі необхідно чистити від снігу.

Також повідомлялося, що польські вчені розробили покриття на основі октасферосилікатів, яке може захистити сонячні панелі від обмерзання взимку.