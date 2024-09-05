Прощайте, солнечные панели на крыше: фотоэлектрический забор генерирует 2 КВт*ч

Солнечные батареи стали гибкой альтернативой, способной вырабатывать энергию, находясь в любом доступном пространстве.

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Компания Closura нашла выгодный способ генерации солнечной энергии без установки панелей на крышах и фасадах зданий. Вместо этого эксперты предложили инновационные фотоэлектрические ограждения, пишет ecoticias.com.

Солнечные батареи стали гибкой альтернативой, способной вырабатывать энергию, находясь в любом доступном пространстве.

Closura производила ранее алюминиевую уличную мебель, но теперь вышла на новый уровень, создав большие генераторы солнечной энергии в форме забора — Plug & Play. Это устройство поможет в выработке "зеленой" энергии и даже тратиться на установку на крыше или фасаде дома не придется. Благодаря такой простой конструкции, эта солнечная электростанция может нести двойную функцию — ограждать участок и генерировать электричество.

Энергетическую мощность устройства обеспечивает большая пластина, состоящая из шести панелей, которые вырабатывают около 2 кВт*ч, чего достаточно для питания некоторых приборов, снижения расходов на электроэнергию и внесения посильного вклада в сокращение выбросов углерода в энергетическом секторе.

Ранее мы писали, что "чудо-материал" делает солнечные батареи в 60 раз мощнее. При применении в солнечных панелях новый материал бьет рекорды эффективности благодаря особой химической обработке.

Сообщали также, что солнечные панели прошли долгий путь от простых устройств из золота и селена до перовскитных установок с КПД 30%. Историю их возникновения и развития рассказывает этот материал.