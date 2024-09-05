Прощавайте, сонячні панелі на даху: фотоелектричний паркан генерує 2 КВт*год

Сонячні батареї стали гнучкою альтернативою, здатною виробляти енергію, перебуваючи в будь-якому доступному просторі.

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Компанія Closura знайшла вигідний спосіб генерації сонячної енергії без встановлення панелей на дахах і фасадах будівель. Замість цього експерти запропонували інноваційні фотоелектричні огорожі, пише ecoticias.com.

Сонячні батареї стали гнучкою альтернативою, здатною виробляти енергію, перебуваючи в будь-якому доступному просторі.

Closura виробляла раніше алюмінієві вуличні меблі, але тепер вийшла на новий рівень, створивши великі генератори сонячної енергії у формі паркану — Plug & Play. Цей пристрій допоможе у виробленні "зеленої" енергії і навіть витрачатися на установку на даху або фасаді будинку не доведеться. Завдяки такій простій конструкції, ця сонячна електростанція може виконувати подвійну функцію — огороджувати ділянку і генерувати електрику.

Енергетичну потужність пристрою забезпечує велика пластина, що складається з шести панелей, які виробляють приблизно 2 кВт*год, чого достатньо для живлення деяких приладів, зниження витрат на електроенергію і внесення посильного внеску в скорочення викидів вуглецю в енергетичному секторі.

Раніше ми писали, що "диво-матеріал" робить сонячні батареї в 60 разів потужнішими. Під час застосування в сонячних панелях новий матеріал б'є рекорди ефективності завдяки особливому хімічному обробленню.

Повідомляли також, що сонячні панелі пройшли довгий шлях від простих пристроїв із золота і селену до перовскітних установок з ККД 30%. Історію їхнього виникнення та розвитку розповідає цей матеріал.