"Чудо-матеріал" робить сонячні батареї в 60 разів потужнішими: як він працює

Під час застосування в сонячних панелях новий матеріал б'є рекорди ефективності завдяки особливій хімічній обробці.

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Дослідники з Гонконгу досягли ефективності перетворення 20,1% після більш ніж 1 500 годин використання фотоелементів нового типу. Допомогла нова молекулярна обробка, яка може стати ключем до широкого впровадження перовскітних панелей, пише ecoticias.com.

Вчені виявили, що обробка поверхні осередків певними комбінаціями аміносиланів значно покращує їхню продуктивність та експлуатаційну стабільність у довгостроковій перспективі. Аміносилани — це хімічні сполуки, в яких атоми кремнію пов'язані з органічними аміногрупами. Обробка аміносиланами називається "пасивацією" і досягається шляхом їхнього осадження в перовскітні комірки за допомогою пари. Однак новий метод знижує дефіцит напруги майже до теоретичної межі, хоча значно підвищує стабільність пристрою.

Осередки були випробувані за температури 85 °C і відносній вологості 60%, імітуючи екстремальні умови, які були б можливі в реальному світі. Завдяки конструкції, яка максимально використовує сонячний спектр, поглинаючи різні довжини хвиль у кожному шарі, пасивовані комірки збільшили здатність матеріалу перетворювати світло на енергію в 60 разів.

Дослідники досягли ефективності перетворення енергії 20,1%. Цей результат було отримано після більш ніж 1 500 годин використання оброблених перовскітних сонячних панелей.

Новий диво-матеріал відкриває двері до широкомасштабного використання перовскітних фотоелементів нового типу.

Раніше ми писали, що перша у світі "воднева сонячна" панель 1000 разів потужніша за звичайну. Цей пристрій настільки футуристичний, що "ігнорує" сонячне світло, на відміну від звичайних кремнієвих батарей і працює зі світлом за іншим принципом.

Писали також, що нові перовскітні сонячні панелі зберігають ефективність майже 80% навіть після 550 год. Оптимізований пристрій досяг ефективності перетворення енергії 28,80% із неймовірною напругою холостого ходу 2,13 В.