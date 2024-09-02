"Чудо-материал" делает солнечные батареи в 60 раз мощнее: как он работает

При применении в солнечных панелях новый материал бьет рекорды эффективности благодаря особой химической обработке.

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Исследователи из Гонконга достигли эффективности преобразования 20,1% после более чем 1500 часов использования фотоэлементов нового типа. Помогла новая молекулярная обработка, которая может стать ключом к широкому внедрению перовскитных панелей, пишет ecoticias.com.

Ученые обнаружили, что обработка поверхности ячеек определенными комбинациями аминосиланов значительно улучшает их производительность и эксплуатационную стабильность в долгосрочной перспективе. Аминосиланы — это химические соединения, в которых атомы кремния связаны с органическими аминогруппами. Обработка аминосиланами называется "пассивацией" и достигается путем их осаждения в перовскитные ячейки с помощью пара. Однако новый метод снижает дефицит напряжения почти до теоретического предела, хотя значительно повышает стабильность устройства.

Ячейки были испытаны при температуре 85 °C и относительной влажности 60%, имитируя экстремальные условия, которые были бы возможны в реальном мире. Благодаря конструкции, которая максимально использует солнечный спектр, поглощая различные длины волн в каждом слое, пассивированные ячейки увеличили способность материала преобразовывать свет в энергию в 60 раз.

Исследователи достигли эффективности преобразования энергии 20,1%. Этот результат был получен после более чем 1500 часов использования обработанных перовскитных солнечных панелей.

Новый чудо-материал открывает дверь к широкомасштабному использованию перовскитных фотоэлементов нового типа.

Ранее мы писали, что первая в мире "водородная солнечная" панель 1000 раз мощнее обычной. Это устройство настолько футуристично, что "игнорирует" солнечный свет, в отличие от обычных кремниевых батарей и работает со светом по другому принципу.

Писали также, что новые перовскитные солнечные панели сохраняют эффективность почти 80% даже после 550 ч. Оптимизированное устройство достигло эффективности преобразования энергии 28,80% с впечатляющим напряжением холостого хода 2,13 В.